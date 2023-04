Casumaro incassa i tre punti contro l’Msp Calcio, ora è fuori dalla zona play-out

casumaro

2

Msp calcio

0

CASUMARO: Callegari, Vinci (42’st Borsari), Faggioli, Passerini, Benini, Bianchi, Minarelli, Iazzetta, Manfredini, Ginesi (37’st Rambaldi), Testoni. All. Testa.

MSP CALCIO: Ferrone, Traina, Dal Monte, Rotatori, Bertàn, Afrije, Marku (33’st Huanti), Mazzetti (17’st Kaba), Bartolini, Licciardo, Puopolo (21’st Colace). All: Fanti.

Arbitro: Pietro Tassi di Finale Emilia.

Marcatori: 27’st Vinci, 48’st Manfredini.

Note: ammoniti Affrije, Houanti.

Bella vittoria dei rossoblù, un bel colpo di reni in classifica, ora sono fuori dalla zona play-out, anche se la classifica è troppo corta per allentare la tensione. E’ stata una partita a senso unico, l’unica conclusione ospite nello specchio è all’8’, un bel tiro di Puopolo dalla distanza che sibila vicino alla traversa; da lì poi sale in cattedra la squadra di casa, che prende le redini del gioco e non le molla fino alla fine. Al 18’ il Casumaro potrebbe andare in gol con Vinci, al termine di una triangolazione con Manfredini, il portiere è tempestivo nella chiusura e tutto sfuma. Al 27’ lancio per Vinci, conquista il fondo, cross per la testa di Manfredini, Ferrone è ben piazzato e para. Nel secondo tempo parte forte il Casumaro, Faggioli dal fondo crossa sul primo palo, Vinci anticipa tutti ma spara alto. Al 12’ ancora Vinci protagonista, se ne va in slalom, salta tre avversari, davanti al portiere gli calcia addosso. Al 27’ l’azione del vantaggio. Manfredini si fa largo sulla fascia, serve con il contagiri un pallone invitante per Vinci, controllo e tiro piazzato sull’angolo lontano, dove Ferrone questa volta non può arrivare. Al 48’ Testoni conquista il fondo con una bella progressione, cross per Rambaldi, sponda per Manfredini, che arriva a rimorchio ed è gol.

Franco Vanini