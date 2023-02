Casumaro la spunta di misura Col Faro decide il gol di Manfredini

casumaro

faro

: Stracuzzi, Vinci, Faggioli, Minarelli, Benini, Farina, Passerini (26’st Anatriello), Manfredini, Darraji (42’st Rimondi), Testoni. All. Testa.

FARO: Masinara A., Borgognoni, Bisoli (7’st Biffoni), Masinara F. (30’st Landi), Farina, Lenzi, Carboni (21’st Peri), Satalino, Berti, Garni, Bazzani (31’pt Vitali, 34’st Bighi). All. Cati.

Arbitro: Asaro da Finale Emilia. Marcatore: 45’pt Manfredini.

Note: ammoniti Farina, Borgognoni, Carboni, Masinara. Allontanati l’allenatore Cati e un dirigente ospite per proteste.

Il Casumaro spegne il Faro. La formazione si impone sulla vice regina del campionato, tre punti che sono ossigeno puro per la classifica anemica dei rossoblù. Continua dunque la striscia vincente del nuovo allenatore Massimiliano Testa: con i tre punti di ieri contro un avversario prestigioso come il Faro riassorbe Fossolo, Camposanto e MP Calcio; in pratica in due punti sgomitano in otto per evitare i play. E sabato prossimo il Casumaro sarà a Cavezzo contro la Virtus nel delicato scontro salvezza. Riscattato il ko dell’andata, un 3-0 che non era stato digerito dai rossoblù, che si sono riscattati con gli interessi. La prima occasione è del Casumaro è al 15’ con Iazzetta, il cui tiro dal limite sibila vicino al palo; la risposta del Faro è in due conclusioni di Bazzani e Carboni, con Stracuzzi ben piazzato. Al 45’ Manfredini mette a segno il gol partita. Filtrante centrale di Vinci per il centravanti rossoblù, che sceglie bene il tempo, si inserisce tra i centrali bolognesi e poi trova il diagonale vincente. Manfredini interrompe così un lungo digiuno, che durava dal 21 dicembre, dall’ultima del girone di andata. Secondo tempo avaro di occasioni da rete, tanto che Stracuzzi si è limitato all’ordinaria amministrazione.

Franco Vanini