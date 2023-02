Casumaro, punti salvezza. Portuense sorride

Cade in casa la X Martiri, a Porotto contro il Cavezzo si è vista la brutta copia della squadra che nel turno precedente aveva espugnato Trebbo di Reno, quarta forza del campionato. Ha spento il Faro invece il Casumaro, che raccolto bottino pieno contro la vice regina del campionato. "Alla vigilia non eravamo certo i favoriti – racconta il capitano Francesco Benini – invece abbiamo fatto una prestazione importante e raccolto tre punti d’oro". "E’ stata una delle nostre migliori partite, contro una big abbiamo sfoderato una prova di carattere. Mi piace sottolineare la prestazione sopra le righe di Stracuzzi, un portiere del 2004 che sta bruciando le tappe. Non siamo ancora al riparo dai pericoli – interviene il direttore generale Fabio Montosi – ma se il campionato finisse oggi saremmo salvi. C’è ancora tanta strada da fare, ma abbiamo raggiunto il gruppetto di squadre in lotta per la salvezza: in 5 punti ci sono otto squadre, la classifica è cortissima". Nel girone D colpaccio della Portuense, che torna dal temibile campo di Fosso Ghiaia con tre punti: nelle ultime cinque gare, con l’arrivo di Dino Del Mastio, i rossoneri hanno totalizzato quattro vittorie e una sola sconfitta. Ora i rossoneri hanno raggiunto quota 30 punti, con un margine di sicurezza dalla fascia play out. Una vittoria di rigore: "Abbiamo avuto entrambe un rigore – ricorda Dino Del Mastio (foto) – il nostro l’abbiamo trasformato, il Fosso Ghiaia l’ha ottenuto al 94’ e non c’era, e l’ha sbagliato. Per il resto poco altro, ma vincere in trasferte partite così equilibrate è un segnale di solidità e di crescita. Siamo stati penalizzati dal terreno di gioco, ciò nonostante abbiamo sempre provato a giocare, con azioni in velocità e verticalizzando appena possibile. Dopo questi tre punti, la salvezza matematica è sempre più vicina, vietato però abbassare la guardia, ma puntare a migliorare partita dopo partita. Complimenti a ragazzi, società e staff, che ci fanno sentire dei giocatori veri e ci sono vicino". Bel colpo del Mesola, che in riva al Po ha vinto sul Sesto Imolese penultimo in classifica, infine l’Argentana ha perso nettamente a San Pietro in Vincoli.