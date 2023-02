casumaro

1

quarantolese

1

CASUMARO: Stracuzzi, Benini, Passerini, Minarelli, Faggioli (13’st Rambaldi), Farina, Testoni (23’st Anatriello), Vinci, Iazzetta, Manfredini, Darraji (13’st Ginesi). All. Testa.

QUARANTOLESE: Calanca, Castorri, Carlassare, Grillenzoni (23’st Ferrari), Barbalaco, Gobbi, Cavicchioli, Bortolazzi (43’st Mari), Gozzi (30’st Malagoli), Palmieri (23’st Mortari), Acanfora (30’st Manfrini). All. Loddi.

Arbitro: Vitali da Bologna.

Marcatori: 15’st Gozzi, 19’st Vinci.

Note: ammoniti Gobbi, Benini, Passerini, Minarelli, Vinci, Darraji.

C’erano molte aspettative nell’ambiente rossoblù per l’esordio in panchina di Massimiliano Testa, subentrato alla guida del Casumaro dopo l’esonero in settimana di Alessandro Panzetti, ma sono state disattese, servirà una prova d’appello. Lo scontro diretto per non retrocedere è stata una partita deludente. Tutto avviene in quattro minuti nella ripresa: al 15’ c’è il vantaggio ospite, merito di Gozzi. Lo svantaggio sveglia il Casumaro, che a questo punto esce dal letargo e dopo 4’ Vinci dal limite dell’area, controlla e tira una bordata imparabile.