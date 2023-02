Casumaro, un pari prezioso

: Carpi, Gazzini, Malavasi, Hoxa, Ficarelli, Saracino, Boschini, Pellacani (42’st Tonini), Bulgarelli (16’st Incerti), El Madi, Tosse. All. Semeraro.

CASUMARO: Stracuzzi, Vinci, Faggioli, Minarelli, Benini, Farina, Testoni, Iazzetta (42’st Rimondi), Manfredini, Darraji, Anatriello (1’st Rambaldi). All. Testa.

Arbitro: Di Lorenzo di Rimini.

Marcatori: 2’pt Hoxa, 21’st Benini.

Note: ammoniti Vinci, Hoxa, Bulgarelli, Boschini.

Porta a casa un buon punto il Casumaro dalla temuta trasferta di Cavezzo, risultato che permette di tenere a distanza i rivali guidati dall’ex allenatore della Centese, Alessandro Semeraro. Padroni di casa in vantaggio subito in avvio: El Madi va via bene sulla fascia destra, dal fondo retropassaggio per l’accorrente Hoxa, che trova il diagonale vincente. Nel secondo tempo Testa cambia assetto, inserisce la seconda punta Rambaldi e la mossa dà buoni risultati. Così arriva il gol del meritato pareggio ed è da applausi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Benini di testa in tuffo mette in rete, coronando una grande prestazione.