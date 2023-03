Casumaro-X Martiri, che derby al ’Merighi’

Il turno in Promozione è all’insegna del derby di Casumaro, dove (ore 14.30) è attesa la X Martiri. Ruggero Ricci avrà l’intera rosa a disposizione tra cui scegliere, compreso Iboeli, l’unico ex della partita. "All’andata fu un pareggio senza gol – è il ricordo del direttore sportivo biancazzurro Riccardo Alberani – ma non fu una partita noiosa, fu molto combattuta, era mancato solo il gol. Ci teniamo a fare risultato al ’Merighi’". Riguardo ai rossoblù, Alberani traccia un identik lusinghiero: "E’ una squadra costruita bene, ha raccolto meno di quanto meritasse; per fare un risultato positivo a Casumaro dovremo sfoderare una prestazione del livello di quelle che facevamo un mese fa". La X Martiri è reduce da un pareggio casalingo, mentre il Casumaro ha calato il poker a Porretta. "I tre punti raccolti sull’Appennino sono stati un toccasana, per la classifica e il morale. Non dimentichiamo che era uno scontro diretto e volevamo tenere a distanza una diretta concorrente". La sfida con Porotto è molto attesa: "Non ci sono grossi trascorsi, a parte la partita dell’andata, ma è comunque un derby, sebbene non ci sia rivalità storica".

Nel girone D il Mesola torna in riva al Po dopo il positivo risultato nel derby disputato a Portomaggiore. Arriva la Libertas Castel San Pietro, una nobile decaduta che sta lottando per non retrocedere, ma domenica ha regolato il Faenza con il più classico dei risultati. "Scorrendo la classifica, sembrerebbe un risultato già scritto – afferma fiducioso il presidente castellano Massimo Modena – bisogna dimostrarlo però in campo. All’andata era stata una partita a senso unico, vincemmo a Castel San Pietro 4-0, speriamo sia di buon auspicio".

Rispetto alla partita di Portomaggiore salteranno la gara interna Lucci (distorsione alla caviglia in allenamento) e Braghiroli, ma rientra dall’infortunio Cantelli. Infine l’Argentana attende il Placci Bubano dopo il mortificante 6-0 incassato a Massa Lombarda in casa della capolista.

Franco Vanini