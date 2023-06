Catellani al Modena: "Anni speciali"

Andrea Catellani saluta Ferrara con due scudetti under 18 in altrettanti anni da responsabile del settore giovanile della Spal, nel quale ha proseguito il percorso tracciato dal suo predecessore Ruggero Ludergnani. Per Catellani però è tempo di saluti, perché l’accordo col Modena deve solo essere ufficializzato.

"È stata più dura dell’anno scorso – assicura –, perché c’era la consapevolezza di quello che si andava ad affrontare. La squadra ha lavorato forte perché sapeva di non essere la favorita per il titolo, ma i ragazzi hanno voluto fortemente questa vittoria e vederli piangere dall’emozione a fine gara è un qualcosa di unico che mi ripaga per i tanti sacrifici fatti. Il gruppo di quest’anno e quello dell’anno scorso sono diversi. Quest’anno tanti ragazzi sono entrati in corso d’opera e si sono calati nella parte con grandissima mentalità nella nostra società, disputando una stagione sempre al vertice".