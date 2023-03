Catellani verso l’Inter nel posto lasciato da Samaden

Dopo due anni al timone del settore giovanile della Spal, Andrea Catellani si prepara a lasciare Ferrara. Già da diverse settimane si parla con insistenza dell’addio del dirigente reggiano, che sembrava destinato al Modena. Con tutta probabilità invece Catellani – in scadenza di contratto col club di via Copparo – si trasferirà all’Inter. Prendendo il posto lasciato libero da Roberto Samaden che dopo tanti anni alla guida del vivaio nerazzurro si appresta a separarsi per intraprendere una nuova esperienza. Catellani arrivò a Ferrara nell’estate 2021 al posto di Ruggero Ludegnani, che aveva accettato la proposta del Torino. L’ex responsabile del settore giovanile del Chievo ha proseguito il lavoro cominciato dal suo predecessore, festeggiando un clamoroso scudetto nella categoria under 18 e l’inaugurazione di un convitto unico nel suo genere. A questo punto, se l’indiscrezione sarà confermata, il presidente Tacopina e i responsabili dell’area tecnica dovranno individuare il successore di Catellani. Con la speranza che a prescindere dalla categoria della prima squadra la società biancazzurra continui ad investire forte sul vivaio. VIAREGGIO CUP. Oggi alle 15 al campo sportivo Pagni di San Miniato la Spal affronta il Pisa nella terza e ultima giornata della fase a gironi della Viareggio Cup. Per qualificarsi, i biancazzurri hanno a disposizione due risultati su tre, ma mai come in questi casi è necessario giocare per vincere e non dare nulla per scontato. I conti si faranno alla fine, tenendo anche in considerazione che in contemporanea a Massa si sfidano Honved e Kallon. Dopo le prime due giornate, Honved e Spal guidano la classifica a 4 punti.