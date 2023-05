Cattani: "Questa B è la base da cui ripartire"

A cinque anni dalla sua nascita, Ferrara Basket 2018 targata Duegi ha raggiunto la promozione in B Interregionale battendo Montecchio anche in gara due e chiudendo i conti dopo la netta vittoria di sabato scorso al Palavigarano. Una soddisfazione immensa per il patron Giuseppe Cattani, che ci era andato vicino già un anno fa con la sconfitta in finale playoff per mano della Virtus Imola, e un’occasione di rilancio per il basket in città. Ora starà alla Fondazione FeNice toccare i giusti tasti fuori dal campo da gioco e cercare di portare la pallacanestro estense in quello che sarà il terzo campionato nazionale, la Serie B d’Elite, obiettivo neppure tanto celato in queste settimane. Nel frattempo la Duegi si gode una meritata promozione.

Patron Cattani, alla fine ce l’avete fatta…

"La formula ci ha agevolato rispetto allo scorso anno, quando eravamo arrivati in maniera inaspettata alla finale facendo dei playoff fantastici. E’ una bella soddisfazione dopo cinque anni di investimenti, sia di tempo che di denaro: abbiamo attraversato alti e bassi come normale che fosse, ma siamo arrivati al traguardo".

Quanto c’è di coach Castaldi in questa promozione?

"Tanto, è lui che ha guidato i ragazzi in questa avventura, ha lavorato bene nonostante anche per lui fosse una scommessa. E’ riuscito sempre a trasmettere serenità, a metà stagione la squadra non girava ma Marco è stato bravo a portarla fuori dal momento buio credendo nelle qualità di ciascun giocatore. In questa promozione però c’è lo zampino anche di un’altra persona…".

Dica pure...

"Adriano Furlani. Questa avventura è partita assieme a lui, che ha creato la base giusta e ha dato tanto a squadra e società. Nei quattro anni in cui è stato in panchina Adriano ha dato ai ragazzi determinate consapevolezze, oltre al carattere e alla cultura cestistica. Anche coach Castaldi è d’accordo su questo aspetto". Ha già ricevuto i complimenti di chi la sta accompagnando nel percorso di rinascita del basket ferrarese?

"Certo, appena finita la partita mi sono arrivati i messaggi di tutti. Abbiamo una chat interna assieme agli altri soci fondatori della FeNice, l’auspicio è che questo risultato possa essere da traino per una ripartenza".

In quale categoria?

"Intanto una B Interregionale ce l’abbiamo. Poi eventuali discorsi futuri andranno fatti in base al budget di cui disporremo e alla possibilità di trovare un titolo in vendita. Per Ferrara Basket questa promozione rappresenta il raggiungimento di un obiettivo, per la pallacanestro ferrarese è una base da cui ripartire".

Jacopo Cavallini