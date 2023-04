Cavalcata trionfale per la Codigorese Gli juniores sono campioni provinciali

È stata una cavalcata trionfale quella della formazione Juniores della Nuova Unione Sportiva Codigorese, che dalla prima all’ultima giornata è sempre stata al primo posto e con una giornata di anticipo si è laureata campione provinciale. Un tabellino veramente invidiabile con sole due gare perse su 23 ed una media di quasi quattro gol a partita, grazie ai buoni insegnamenti dell’allenatore Massimo Marinelli. "E’ quasi una rivincita – afferma il direttore generale della scuola calcio Simone Ballerini – perché avevano perso nella categoria giovanissimi, prima della sospensione dei campionati dovuta al Covid, col Frutteti il titolo di campioni provinciali. E lo scorso anno pur essendo la compagine più giovane del torneo, si sono aggiudicati la coppa disciplina quale squadra più corretta di tutta la stagione. Un trofeo del quale siamo molto orgogliosi, perché prima occorre essere uomini e sportivi corretti, e poi si è calciatori. Il prossimo anno parteciperemo al girone regionale degli Juniores proprio per far crescere e mostrare loro un panorama diverso con altre formazioni di province diverse. Una realtà che annovera oltre centosessanta atleti suddivisi nella categorie esordienti, primi calci, giovanissimi allievi, juniores e prima squadra. In ottima posizione ci sono anche i giovanissimi con mister Andrea Zaninello e gli allievi di Andrea Guerci, che domenica prossima cominceranno i play off mentre gli allievi under 16, seguiti da Stefano Beltrami, disputeranno la coppa partecipando a un girone regionale con Ravenna, Sanpaimola e Corticella. Completano il team degli allenatori del settore giovanile Roberto Folli, Denny Nordi, Davide Paparella, Luigi Telloni e Roberto Casellati. Nella prima squadra, ancora in lotta per poter conquistare la promozione, è titolare Mattia Mozardo del 2005, ma sono tanti i calciatori che dalla Juniores ormai passano stabilmente nelle file granata della Prima squadra. Abbiano infine i preparatori dei portiere Marco Menegatti e Armando Maranini, mentre la prima squadra è guidata da Lamberto Ruffoni, affiancato daGianni Biolcati Rinaldi".