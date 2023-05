Cazzadore e Salomone a colpi di doppiette

masi torello

VOGHIERA: Campi, Maneo, Franceschini F., Valesani (83’ Fregnani), Catozzo, Molossi, Quarella (77’ Sarto), De Angelis, Zaffi (76’ Vallesani), Vanzini, Cazzadore. All. Brunelli.

RUSSI: Catalano, Benini (46’ Bertoni), Giunchi (81’ Nicolosi), Ferretti, Bungaja, Gualandi, Santomauro (64’ Guarino), Garavini (64’ Manara), Saporetti, Salomone, Vittore (46’ Brigliadori). All. Farneti.

Arbitro: Hafidi da Ravenna.

Reti: 49’ Cazzadore (rig.), 56’ Salomone, 58’ Cazzadore, 73’ Salomone.

Note: ammonito al 18’ Vittore.

È finito esattamente con lo stesso risultato della gara di andata, la sfida tra Masi Torello Voghiera e Russi che si è chiusa sul 2-2. Per due volte in vantaggio con Cazzadore, la formazione allenata da mister Brunelli è stata rimontata dagli ospiti con le reti messe a segno da Antonio Salomone. La cronaca. Al 4’ sono i padroni di casa ad andare vicino al gol: Vanzini serve un ottima palla a Cazzadore che si invola verso la porta e tenta la conclusione, parata da Catalano. Nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa a rendersi maggiormente pericolosi: al 29’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo eseguito da Zaffi, in piena area Molossi si esibisce in una spettacolare sforbiciata. Si va alla ripresa. Dopo quattro giri di lancette, Vanzini cerca di farsi largo nell’area avversaria, ma viene atterrato; il direttore di gara non ha dubbi e concede il calcio di rigore: se ne incarica Cazzadore che, con freddezza, realizza. Al 11’ arriva la risposta del Russi con Antonio Salomone che, servito sul filo del fuorigioco, si presenta in area e batte Campi per l’1-1. Un parziale che dura molto poco, in quanto al 13’ Cazzadore trova nuovamente la via del gol. La compagine ospite tenta subito di reagire e al 28’ viene ripagato lo sforzo, quando Gualandi offre ancora un’ottima palla a Salomone che si aggiusta la sfera, evita l’estremo difensore del Masi e segna.

Valerio Franzoni