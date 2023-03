Cazzadore fa sperare, ma il Masi soccombe

Diegaro

2

Masi-Voghiera

1

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Bartoletti, G. Pagliarani (15’ st Pertutti), Lo Russo, Zannoli, Morganti (15’ st Noschese), Sankhare, Casalboni, Longobardi, Raies (20’ st F. Pagliarani). A disposizione: Fabbri, Siboni, Magi, Candoli, Podo, Garattoni. All.: Cucchi.

MASI-VOGHIERA: Campi, Sarto (17’ st Quarella), F. Franceschini (20’ st Maneo), Valesani, Catozzo, Molossi, De Angelis, S. Franceschini, Vallesani (25’ st Zaffi), Vanzini, Cazzadore. A disposizione: Battara, Castelli, Benini, Mangherini, Saugo, Caruso. All.: Rambaldi.

Arbitro: Scifo di Trento.

Reti: 9’ pt Sankhare (D), 34’ pt Cazzadore (M), 45’ st Noschese (D).

Note: ammoniti: Zannoli (D), Noschese (D), Vanzini (M).

Vittoria casalinga per il Diegaro contro il Masi Voghiera. Subito pericoloso il Diegaro dopo pochi minuti con un affondo di Casalboni da destra lanciato da Morganti che sfiora il palo. Insiste il Diegaro con Lo Russo da sinistra: un cross su azione di calcio d’angolo con Sankhare che insacca perentorio di testa sul secondo palo. Sempre pericoloso Lo Russo per il Diegaro che prima crossa per Longobardi, deviazione aerea che sfiora la traversa. Poi crossa al 23’ per Casalboni che realizza di testa un super gol di testa, ma il direttore annulla. Poco dopo la mezz’ora pareggia Cazzadore: l’attaccante calcia dalla distanza su punizione e inquadra con violenza l’angolino aggirando la barriera. I padroni quasi raddoppiano allo scadere con Longobardi ben lanciato da Casalboni ma sul tiro il portiere ospite si supera. Si va al riposo con il risultato di parità. Dopo 10’ della ripresa, sempre Casalboni su azione solitaria, rientra e calcia a rete, ma la conclusione viene deviata in corner dal portiere. Poco dopo, su azione di calcio d’angolo la prende Morganti che la rimette al centro e Panzavolta di testa sfiora la traversa. Quando siamo allo scadere, arriva il gol che decide la partita: il neo entrato Pertutti la mette giù e lancia Noschese che segna.