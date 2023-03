Cazzadore si riscatta e il Masi acciuffa il pari

masi torello

1

granamica

1

VOGHIERA: Campi, Castelli, Franceschini F., Valesani, Catozzo, Molossi, Quarella (78’ Vallesani), De Angelis (76’ Maneo), Mangherini (57’ Zaffi), Sarto (83’ Franceschini S.), Cazzadore. All. Rambaldi.

GRANAMICA: Treggia, Armaroli, Tomatis, Marchesi, Chiossi (18’ Maietti), Caselli, Cavina (62’ Zilio), Baldazzi (71’ Maione), Chinappi (62’ Finessi), Karapici (85’ Zattini), Xhuveli. All. Marchini.

Arbitro: Previdi da Modena.

Reti: 73’ Xhuveli, 89’ Cazzadore.

Note: ammoniti Baldazzi, Franceschini F., Molossi.

Ha acciuffato il pareggio nei minuti finali di gara, il Masi Torello Voghiera, ieri impegnato contro il Granamica di mister Davide Marchini. È stata una gara in salita per i padroni di casa, contro un avversario ostico che oltre ad essersi portato in vantaggio, ha in diverse occasioni impegnato la difesa e il portiere Campi, indiscutibilmente tra i migliori in campo. Nel finale, poi, l’arrembaggio dell’undici di mister Rambaldi che ha fruttato un punto preziosissimo. Da segnalare anche, all’82’, la parata di Treggia sul rigore calciato da Cazzadore che si è fatto ‘perdonare’ pochi minuti più tardi, siglando la rete del definitivo 1-1. La cronaca. Dopo alcuni minuti di sostanziale equilibrio, al 14’ è il Granamica ha rendersi pericoloso con Xhuveli, il cui tiro viene respinto da Campi. Al 24’ è precisa l’imbeccata di Karapici per l’inserimento di Cavina che cerca di superare l’estremo difensore del Masi con un pallonetto, ma Campi non si fa sorprendere e blocca la sfera. Per i locali, al 36’, è Fabio Franceschini a cercare fortuna con una conclusione dal limite dell’area, ma Treggia salva in calcio d’angolo. In avvio di ripresa è il Granamica ad avere maggior piglio e a rendersi pericoloso con Xhuveli e Karapici: è proprio quest’ultimo su assist del compagno ad avere, all’11’, una ghiottissima opportunità per sbloccare il match, ma il suo tiro viene murato dalle gambe di Campi. Al 20’, nella stessa azione, il neoentrato Finessi ha ben due opportunità per andare a rete, ma difesa prima, e portiere poi sventano la minaccia. Il gol sembra nell’aria e, infatti, al 28’ Maietti serve una bellissima palla in area a Xhuveli che insacca alle spalle di Campi. Dopo il penalty parato al 37’, il Masi preme sull’acceleratore e al 44’ trova la rete del pari: sugli sviluppi di un corner, conquista palla Giosuè Vallesani che lascia partire un gran tiro diretto sotto la traversa, respinto da Treggia che nulla può, invece, sulla ribattuta di Cazzadore che insacca per il definitivo 1-1.

Valerio Franzoni