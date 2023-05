C’è aria di spareggio

C’è fermento a Cento per la trasferta a Funo, ultima partita della stagione regolare, perché con ogni probabilità si andrà allo spareggio con Il Consandolo, alle prese della trasferta a San Patrizio con il Conselice già retrocesso. Dalla città del Guercino pare che si stiano mobilitando in centinaia di tifosi per incitare la squadra all’ultimo sforzo. Domenica nello scontro diretto con il Galeazza, vinto alla grande, gli spettatori erano addirittura settecento, record stagionale per l’intero girone. "E’ una partita fondamentale – afferma il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – vale un intero campionato. All’andata non fu una delle nostre migliori partite, il Funo riuscì a portare a casa un punto, ma c’è il precedente negativo di coppa, che comportò la nostra eliminazione". Il nocchiero del mercato biancoceleste prevede una partita ad alta intensità: "Contro di noi il Funo si gioca le residue possibilità di salvezza: deve vincere se vuole sperare di andare ai play out, oltre alle motivazioni che dà giocare contro la capolista. C’è poi l’handicap del campo di piccole dimensioni, che mal si adatta alle nostre caratteristiche". "Briegel" Govoni lamenta alcune defezioni, ma non si dispera in un recupero in extremis. Il Consandolo farà visita al Conselice, paese tra i più colpiti dall’alluvione, ma si giocherà nella frazione San Patrizio, risparmiata dalla furia delle acque. Rossoblù con l’incognita di Rimondi, ma potrebbe farcela. Il presidente Luigi Maggi prevede lo spareggio. "In paese c’è un po’ di tensione, ma è normale in una realtà come la nostra che non ha mai militato in Promozione. E’ un’occasione storica, sappiamo cosa c’è in palio. Il Conselice è già retrocesso, ma non ci aspettiamo regali, come è giusto che sia. Ricordo che il Pontelagoscuro ha dovuto sudare fin quasi al 90’ per aver ragione dei romagnoli". Quindi, si va allo spareggio? "Penso proprio di sì. Intanto pensiamo a vincere in Romagna".

