"C’è grande delusione, ma non molliamo"

Mister Oddo gli ha rinnovato la fiducia schierandolo titolare per la quinta gara di fila, ma Giannis Fetfatzidis non l’ha ripagata. Se nelle precedenti gare casalinghe – seppur a sprazzi – il greco aveva mostrato sempre qualcosa di buono, con la Ternana la sua prestazione è da considerarsi insufficiente. Sciupa una buona opportunità nel primo tempo, quando Celia lo pesca al centro dell’area, poi dopo un’ora abbondante di gioco il tecnico pescarese lo sostituisce con Murgia con la speranza – rivelatasi vana – di gestire meglio il vantaggio. Fetfatzidis si presenta in sala stampa deluso dal risultato, ma piuttosto combattivo. Il numero 11 assicura infatti che la Spal non è disposta ad arrendersi, e che continuerà a credere alla salvezza fino a quando eventualmente la matematica non la condannerà alla retrocessione.

"Abbiamo disputato un ottimo primo tempo – ricorda il trequartista greco, arrivato lo scorso gennaio dall’Al-Sailiya –, poi nella ripresa abbiamo concesso troppo spazio agli avversari abbassandoci eccessivamente. Con questo atteggiamento è logico che si possa rischiare di subire gol, e così è stato. Non so che dire, mi dispiace davvero per come è andata".

Com’era l’atmosfera nello spogliatoio a fine gara?

"Eravamo tutti estremamente arrabbiati per il risultato, c’era tanto disappunto. Siamo usciti tra i fischi del pubblico, del resto in una situazione del genere è giusto riceverli. Era una partita da vincere: abbiamo fatto di tutto per centrare l’obiettivo, ci siamo andati vicini ma non ci siamo riusciti. E tutto questo ci fa arrabbiare. Forse qualcuno pensa che la squadra non sia arrabbiata per quello che sta accadendo, ma posso assicurare che le cose non stanno proprio così".

È stato sostituito a causa di un problema fisico?

"No, è stata una scelta tecnica dell’allenatore: non ho accusato alcun problema fisico".

La squadra crede ancora nella salvezza?

"Certo che ci crediamo, abbiamo il dovere di farlo. Può sembrare una banalità, ma mancano ancora sette partite e dobbiamo continuare a crederci: fino a quando avremo la possibilità di raggiungere l’obiettivo salvezza, continueremo a lottare. Non nascondo che ci aspetta un cammino difficile, del resto le gare a disposizione per rimontare non sono tante, però dobbiamo dare il massimo e alla fine tireremo le somme".

Qual è il problema più preoccupante della Spal?

"Il problema principale è mentale, a causa della forte pressione a cui siamo sottoposti. La squadra lavora sodo e crede nella salvezza, ma è consapevole che l’obiettivo è difficile da raggiungere. Inoltre, ci rendiamo conto che Ferrara merita palcoscenici importanti, la serie A o la B, assolutamente non la C. Sappiamo che certe partite si devono vincere, ma non ci arrendiamo: faremo tutto il possibile per salvarci".

