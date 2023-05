"C’è tanta rabbia, ma stiamo bene e ci crediamo"

Giocherà chi saprà andare in "guerra". Questo trapela dalle parole di Oddo alla vigilia del match, terzultimo della stagione, a Palermo.

Mister Oddo, si avvicina la prima di tre gare da vincere per continuare a sperare nella salvezza.

"Sì, ovvio. Proveremo a vincerla. L’abbiamo preparata per quello, come del resto tutte le gare. Poi ci sono anche gli avversari, però la nostra testa ci dice che mancano tre partite, abbiamo bisogno di punti, a partire da Palermo, e quindi siamo pronti per la battaglia".

Ha pensato a soluzioni diverse per fare più male all’avversario?

"Rispetto a prima stiamo segnando di più. Il problema sono più quelli che prendiamo. Basterebbe un gol a partita se non ne subissimo… Quello dei pochi gol è un problema che però c’è da inizio anno. Abbiamo provato a giocare a due punte e ad una, ma il risultato non è che cambi molto. Non è in base a quante punte hai in campo che fai più gol, ma in base all’atteggiamento, alla forza della squadra, all’opposizione dell’avversario. Se una squadra non segna tanti gol significa che c’è un problema a monte. Ci si lavora, e nelle ultime gare abbiamo fatto anche più gol del solito. Ma dobbiamo pensare soprattutto a prendere meno reti possibili in queste ultime tre gare". Come è stata assorbita la mancata vittoria contro il Perugia dalla squadra?

"La squadra ha reagito subito. Non c’era tanta amarezza quanto piuttosto rabbia. Abbiamo subito qualcosa che non dipendeva da noi e quindi c’era tanta rabbia per una partita che tra mille difficoltà eri riuscito a portare a casa e ce l’hanno negata. Però la squadra sta bene, ci crede, ci crediamo tutti, i tifosi anche, e quindi ci proveremo fino in fondo. Nulla è perduto, anzi. Ci sono ancora grandi possibilità. E’ difficile, ma lo è per tutte le squadre che stanno lottando, ma è fattibile. La storia della B ci insegna che puoi perdere con chiunque ma anche vincere e nessuno ci vieta di fantasticare sul fatto che possiamo fare anche 9 punti".

Personalmente lei come ha vissuto i giorni successivi al pareggio col Perugia e al gol annullato a Maistro?

"Nell’immediatezza del fine partita avrei potuto essere uno di quei serial killer americani che si vedono nei film... Però fa parte del calcio, noi siamo i primi che sbagliano, possono farlo anche gli arbitri. Purtroppo ne paghiamo le conseguenze noi e bisogna accettarlo per forza. Ci è stato negato qualcosa, ma sicuramente non siamo in questa posizione di classifica per un gol negato".

Com’è la situazione degli infortuni?

"Oltre ai soliti noti, mancheranno Dickmann e Zanellato, che ha accusato un risentimento muscolare. Con noi verranno Puletto e Parravicini della Primavera. Sono sereno, abbiamo un grande settore giovanile gestito benissimo e ci sono ragazzi interessanti. Uno l’abbiamo già scoperto, Contiliano. In queste situazioni forse è più complicato mettere un ragazzino dentro, ma all’occorrenza sono pronti a buttarsi nella battaglia insieme ai grandi".

Che giocatori sono Puletto e Parravicini?

"Entrambi sono giocatori eclettici che possono fare più ruoli. Puletto può svariare in attacco e come mezzala, l’ho provato anche da esterno a cinque. Parravicini anche, ha giocato a due in Primavera, a tre, da mezzala, può fare il ’sottopunta’ e svolgere più ruoli. Sono bravi, sono ragazzi di diciotto anni, li metti in campo e corrono, via. Su quello non ho il minimo dubbio: se dovessi avere bisogno di loro daranno tutto quello che hanno, debuttando a Palermo, in serie B…".

I rosanero?

"Sono una squadra che ha fatto un buonissimo campionato, in considerazione del fatto che erano una neo promossa ed hanno cambiato molto. Si giocano un posto per i play off, avranno sicuramente tante motivazioni, ma noi dovremo averne di più".

Beatrice Bergamini