Celia, che prodezza: "Però abbiamo lasciato troppo campo ai sardi"

Alla presenza numero 46 in biancazzurro, Raffaele Celia ha finalmente fatto centro. Purtroppo il primo gol in serie B del laterale calabrese non è bastato alla Spal per ottenere un risultato positivo sul campo del Cagliari, ma la squadra di De Rossi può sorridere per la prestazione sfoderata per lunghi tratti da diversi giocatori. Compreso Celia, che ha realizzato una rete da urlo su assist di Prati e ha rullato la fascia sinistra dall’inizio alla fine. "È stata una serata di forti emozioni – ricorda il terzino cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo –, del resto quello segnato a Cagliari è stato il mio primo gol con la maglia della Spal e più in generale in serie B. Ma soprattutto era servito ad agguantare il pareggio nel primo tempo, dopo una partenza complicata ed essere passati in svantaggio. Non avevamo iniziato bene la gara, poi ci siamo sbloccati e quella rete è stata il coronamento di un’ottima mezz’ora. Ero davvero contento, ma purtroppo poi nella ripresa la situazione è cambiata e siamo rimasti a bocca asciutta". Secondo Celia, l’incapacità della Spal di controllare il possesso di palla nella ripresa ha rappresentato il motivo principale dell’inversione di tendenza che si è verificata nel secondo tempo, permettendo al Cagliari di fare bottino pieno. "Ci siamo abbassati troppo, lasciando il pallino del gioco ai nostri avversari – osserva il numero 21 –. La Spal si esprime al meglio quando ha la palla tra i piedi, infatti nel corso dell’intervallo mister De Rossi ci aveva raccomandato di giocare di più: sapeva che potevamo mettere in difficoltà il Cagliari attraverso il gioco, però purtroppo non ce l’abbiamo fatta.

Non saprei spiegare il motivo per cui ci siamo abbassati così tanto: di sicuro abbiamo giocato un secondo tempo al di sotto delle nostre aspettative e possibilità. La partita col Bari? La affronteremo come tutte le altre, con la consapevolezza che né una vittoria né una sconfitta cambieranno il nostro percorso. Questo è un campionato imprevedibile, nel quale tutto può succedere: cercheremo di giocarcela mantenendo il pallino del gioco, ma tutto dovrà partire dal lavoro settimanale".

s.m.