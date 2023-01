Celia e Moncini tornano ad allenarsi in gruppo Al terzino verrà chiesto di stringere i denti

Ad una manciata di giorni dalla ripresa del campionato, ieri la Spal è tornata a lavorare al centro sportivo Gibì Fabbri, dove sono previste sedute mattutine a porte chiuse fino a venerdì. Dall’infermeria di via Copparo arrivano notizie positive: sia Celia che Moncini si sono allenati in gruppo, quindi teoricamente sono a disposizione per la gara con la Reggina. Entrambi però sono reduci da infortuni, e lo staff medico non vuole affrettarne i tempi di recupero. Per questo sia il terzino sinistro che l’attaccante vengono monitorati quotidianamente, e saranno gettati nella mischia solo se strettamente necessario. Considerando che Tripaldelli è squalificato, è prevedibile che a Celia verrà chiesto di stringere i denti. Al centro dell’attacco invece mister De Rossi può contare su La Mantia, o eventualmente su Rabbi.