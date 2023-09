Celia potrebbe restare a Ferrara

Dopo un giorno di riposo, ieri pomeriggio la Spal ha ripreso a lavorare. Si profila però una settimana particolare, perché condizionata dagli impegni delle nazionali che come è noto hanno indotto la società biancazzurra a chiedere il rinvio del derby col Cesena, che sarà recuperato mercoledì 27 settembre. Oggi mister Di Carlo sottoporrà la squadra ad una doppia seduta (alle 10 e alle 16,30), poi la preparazione settimanale proseguirà con sedute pomeridiane. Naturalmente al centro sportivo Gibì Fabbri, a porte aperte.

La Spal sta anche valutando la possibilità di effettuare un test nel fine settimana, ma a questo proposito ancora non ci sono notizie ufficiali. Nessuna novità anche per Raffaele Celia, che nell’ultimo giorno di mercato era entrato nel mirino del Lecco. La società lombarda sta usufruendo di una proroga per completare la campagna acquisti, ma non si registrano sviluppi nella trattativa col laterale mancino che a questo punto potrebbe addirittura restare a disposizione di mister Di Carlo per il resto della stagione.

s.m.