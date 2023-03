Centese col Basca, il Pontelagoscuro è a Molinella

Per la prima volta in stagione la Centese difenderà il primato. I biancolesti saranno a San Giorgio di Piano contro il Basca, che giocherà con il dente avvelenato dopo il risultato dell’andata, con i bolognesi che finirono con la doppia inferiorità numerica. "E’ vero ci fu un po’ di ruggine – ricorda il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – ad ogni modo più che il pregresso, temo più la qualità dei giocatori del Basca. Non dimentichiamo che era partita con ambizioni, l’organico è di qualità e la soglia play off non è poi così lontana". "Briegel" Govoni può sorridere, rientrano dalla squalifica Garetto, Quaquarelli e Benini, a rischio il solo Finessi, che si è allenato a singhiozzo per un’influenza fastidiosa. In settimana il Gallo a Poggio Renatico ha fatto indirettamente un favore alla Centese, vincendo il recupero di mercoledì contro il Fruges. Gli amaranto hanno vinto 2-0, con gol di Foka e Bianchi su rigore. "Siamo saliti a metà classifica – dice il direttore sportivo amaranto, Alessandro Bolzonaro – con il Bondeno, un avversario insidioso e di qualità, vogliamo consolidarci". Spera di approfittare in un passo falso della Centese il Pontelagoscuro e riconquistare la vetta. I biancazzurri saranno a Molinella, fresca dello scalpo attaccato alla cintura del Berra. Il Consandolo riceve il Tresigallo, formazione che lotta per evitare i play out; i verdeoro si sono imposti domenica sul fanalino di coda Vaccolino; contro gli uomini di Dirani sarà tutt’altra storia. Turno favorevole per il Berra, a Sant’Antonio di Medicina contro il Fly, attenzione allo scontro diretto a Massa Lombarda tra la Fruges e il Galeazza, con spettatori interessati Centese, Ponte e Consandolo.