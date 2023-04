Centese-Consandolo, continua il duello in testa

PRIMA CATEGORIA

L’equilibrio regna sovrano nelle prime posizioni del campionato di Prima categoria. A due giornate dal termine continua il duello tra Centese e Consandolo, in testa con 59 punti; alle loro spalle l’unica che riesce a tenere il ritmo è il Pontelagoscuro, che ha vinto lo scontro diretto con il Galeazza e ha 56 punti. In teoria potrebbe ancora farcela, ma deve sperare che qualcuno davanti lasci dei punti per strada. Ricordiamo che se tre squadre, al termine del campionato regolare, tre o più squadre, hanno gli stessi punti, scatta la classifica avulsa, vale a dire si confrontano gli scontri diretti. Se invece sono soltanto due, si va allo spareggio. Cominciamo con la Centese, che ha calato il poker a Tresigallo. "Non c’è stata la svolta, tutte le big hanno vinto – dice con filo di rammarico il presidente biancoceleste Alberto Fava – quindi di qui alla fine dovremo vincere le ultime tre partite, le due di campionato e l’eventuale spareggio. Oltre ai tre punti in trasferta, siamo contenti dell’esordio di uno dei nostri prodotti del vivaio, il sedicenne Francesco Parola, che ha avuto un buon impatto: ha giocato con personalità". Ha vinto in trasferta anche il Consandolo, che ha dovuto superare un ostacolo più difficile, il Gallo. Contro gli amaranto i rossoblù hanno dovuto sudare per portare a casa i tre punti. Da notare la doppietta del solito Liri e il ritorno al gol di Colombani, al rientro dopo il lungo infortunio, entrambi ex della Portuense. "Il Gallo ha giocato con grande determinazione per tutta la partita – afferma il presidente del Consandolo, Luigi Maggi – ma ci abbiamo messo anche del nostro per complicarci la vita. Dopo aver segnato il terzo gol e acquisito la superiorità numerica, abbiamo abbassato la guardia, sprecato altre facili occasioni e abbiamo consentito al Gallo di riaprire partita". La vittoria più importante è quella del Pontelagoscuro, che espugna Galeazza e in pratica lo estromette dalla ristretta cerchia delle pretendenti alla vittoria finale. "Siamo molto soddisfatti – commenta il presidente Luca Popolo – abbiamo vinto contro un grande avversario. E’ stata una gara avvincente soprattutto nel primo tempo. Mi piace sottolineare la prestazione di Macchi, che ha parato un rigore al capocannoniere Govoni e riscattato la prestazione sotto tono con la Centese. Nel secondo tempo la gara era continuamente spezzettata, c’era molto nervosismo. L’altra soddisfazione è il gol partita di Piccinardi, che ritrova la soddisfazione del gol dopo due anni di attesa".

Franco Vanini