Centese-Consandolo, incognita maltempo

L’incognita per le ferraresi impegnate nei play off è il maltempo. Dopo l’ondata della scorsa settimana che ha messo in ginocchio il Ravennate e parte dell’Argentano, da ieri è ricominciato a piovere in modo intenso e le previsioni prevedono maltempo fino a domenica. Non è da escludere si vada a un rinvio. La Centese, che dovrà disputare lo spareggio promozione a Sasso Marconi alle 16.30, è molto preoccupata. "Non riusciamo ad allenarci – racconta il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – il terreno del Bulgarelli non riesce ad assorbire tutta l’acqua che sta venendo giù. Riguardo a Sasso Marconi, a noi e al Consandolo andava bene Budrio, anzi era la soluzione migliore, ma non ce l’hanno dato perché dovrebbero cominciare i lavori per il sintetico. Il problema per Sasso Marconi è che il campo in erba è nelle stesse condizioni di quello di Cento e il campo in sintetico non ha una tribuna adeguata". Ad ogni modo la Centese sarà senza gli squalificati Quaquarelli e Ganzaroli, due punti di forza della difesa e dell’attacco biancoceleste.

Per quanto riguarda i play off, il Pontelagoscuro giocherà in casa con il Galeazza dell’ex Bolognesi con il vantaggio di due risultati su tre; mentre il play out vedrà il Tresigallo giocarsi la permanenza in categoria a Sant’Agata. In Seconda categoria il Codifiume, dopo aver eliminato la Codigorese nella finale play off, giocherà sul sintetico di Riale, vicino a Zola Predosa, contro i parmigiani della Mercury. Potrebbe essere l’ultima partita sulla panchina rossoblù per Daniele Buriani, che ha ricevuto una proposta allettante dalla Codigorese; al suo posto il favorito è Andrea Battaglia, ex allenatore della X Martiri. Infine la Poggese, che ha pescato i reggiani del Carpineti, giocherà a San Damaso, nel Modenese. Per tutti il fischio d’inizio è alle 16.30.