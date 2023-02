Centese in testa, ma il Ponte ci crede: "Stagione lunga"

Campionato di Prima categoria a un punto di svolta: la Centese ha rimontato e poi scavalcato il Pontelagoscuro dopo una rimonta durata mesi, un esonero in panchina e l’arrivo del vecchio cuore biancoceleste Govoni e continuità di risultati. Nell’anticipo di sabato la Centese ha vinto come da pronostico sul Fly Sant’Antonio, sia pure con un po’ di batticuore, ha messo la freccia e conduce in solitudine con due punti di margine. Domenica il Ponte ha diviso la posta in casa nello scontro diretto con il Consandolo, ma tutto può ancora succedere. Luca Popolo nonostante tutto pensa positivo: "Per quello che si è visto in campo, il pareggio è giusto. La squadra ha avuto una bella reazione dopo essere andata in svantaggio, nel finale abbiamo fatto meglio e meritato la divisione della posta". Il presidente del Consandolo, Luigi Maggi, ha definito il pareggio un furto per via dell’arbitraggio non all’altezza. "Mi sembra una definizione ingenerosa ed esagerata. C’era effettivamente un possibile fallo a loro favore, invece il direttore di gara ha preferito assegnare la rimessa laterale, ed è stato l’episodio dal quale è nato il gol. Trovo riduttivo attaccarsi solo a quell’episodio". Avete perso il primato a spese della Centese: è preoccupato? "Non passiamo da un’esagerazione all’altra. Contro una grande squadra come il Consandolo ho rivisto il Pontelagoscuro del girone di andata. Per quanto riguarda la Centese, faccio i complimenti alla squadra di mister Govoni, ma la strada è ancora lunga, ci sono ancora otto partite da giocare e un calendario accidentato".