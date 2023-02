Centese, prove di fuga solitaria in vetta

Anticipo con vista alla testa della classifica al "Bulgarelli". La Centese scende in campo nell’orario ufficiale alle 14.30 ricevendo il Fly Sant’Antonio, formazione bolognese che non sembra in grado di sovvertire il peso del pronostico. I biancocelesti possono mettere sul piatto la possibilità di scavalcare il Ponte in testa alla classifica in attesa dello scontro diretto di domani con il Consandolo. "Briegel" Govoni deve rinunciare per squalifica a Garetto, Benini e Quaquarelli, "ma non deve essere un alibi – mette in luce il presidente Alberto Fava – la rosa è ampia, i sostituti possono rimpiazzare gli assenti, anzi è l’occasione per farsi vedere e mettere in difficoltà anche in futuro l’allenatore". Riguardo al sorpasso, il massimo dirigente getta acqua sul fuoco: "Serve umiltà. Mi aspetto di vedere nei ragazzi la stessa voglia di vincere e determinazione che ci ha portato a risalire fino al secondo posto. La strada è ancora a lunga".