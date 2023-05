Centese rimonta da 4-1 a 4-5 Rabbia Consandolo

Alla fine si contenderanno la promozione la Centese e il Consandolo domenica prossima in uno spareggio in campo neutro, ma l’ultima giornata è stata tutt’altro che scontata, soprattutto per la Centese. I biancocelesti a Funo erano andati sotto addirittura 4-1, ma la squadra di Andrea Govoni ha tirato fuori gli artigli e nel finale è riuscita a ribaltare il risultato.

Al 90’ il Consandolo era promosso, pochi minuti più tardi era allo spareggio. In riva al Primaro non l’hanno presa bene: "E’ una farsa – sbotta il presidente del Consandolo, Luigi Maggi – Il Funo si è fatto rimontare in pochi minuti, guarda caso quando a Sant’Agata sul Santerno il Tresigallo aveva vinto e quindi non aveva più nessuna chance di giocare i play out. E’ una grande delusione, difficile mandar giù un rospo del genere. A questo punto sono felice che il Funo sia retrocesso, è quello che ci merita".

Il Consandolo ha vinto 2-0 a San Patrizio con il già retrocesso Conselice, con gol di Badjie e Liri, ma non è stato sufficiente. "Abbiamo chiuso bene la stagione regolare – interviene Andrea Dirani, l’allenatore – Al 96’ era 4-3 per il Funo, un battere di ciglia e 5-4 per la Centese: una magia. Ad ogni modo nella stagione regolare abbiamo vinto all’andata e al ritorno, vorrà dire che proveremo a vincere anche la terza. Mi sento vincitore del campionato".

La Centese ha riconquistato la testa della classifica nei minuti di recupero, in casa biancoceleste si ostenta una calma olimpica: "A Consandolo possono dire quello che vogliono – afferma il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – Quello che conta è il risultato di domenica prossima, nello spareggio. Riguardo alla partita con il Funo, sapevamo che sarebbe stata difficile, i bolognesi si giocavano le residue speranze play out contro di noi. E’ stata una partita davvero incredibile, da batticuore: perdevamo 4-1, a quel punto ci siamo riversati in avanti e siamo riusciti a rimontare". Lo spareggio si giocherà domenica prossima in campo neutro, ancora da individuare: chi vincerà salirà in Promozione e per il Consandolo sarebbe la prima volta nella sua storia; chi perderà giocherà il play off contro la vincente di Pontelagoscuro-Galeazza, in quanto i biancazzurri di Fantuzzi hanno dilagato a Gallo 5-1 e altrettanto ha fatto il Galeazza con il Berra (4-2). Avvincente fino all’ultimo anche la battaglia per non retrocedere: scendono direttamente in Seconda categoria Vaccolino, Conselice e Funo; resta da stabilire l’ultimo posto, che si deciderà nello spareggio play out tra Santagata e Tresigallo.

Franco Vanini