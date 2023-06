Centese sogna il ripescaggio E intanto pensa al mercato

CALCIO

Si pensa positivo a Cento per il ripescaggio in Promozione, categoria sfumata ai rigori alla semifinale regionale playoff. "Abbiamo ottime possibilità di farcela – sostiene il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – Dovrebbero essere ripescate in Serie D Progresso e Correggese, con ricadute a cascata sulle serie minori, oltre alle diverse fusioni nel girone A di Eccellenza e alle probabili rinunce in Romagna a seguito della rovinosa alluvione. Ad ogni modo dal 20 luglio, quando saranno esaminate tutte le iscrizioni, se ne saprà di più". Intanto in casa Centese è rivoluzione tecnica. La società biancoceleste ha dato il benservito a ben nove giocatori della squadra dello scorso campionato. Sono stati svincolati, tra gli altri, infatti Nannini, Greco, Mezzetti, Puggioli, Ganzaroli, Carpeggiani e Mantovani. Quest’ultimo andrà nel Lendinara, Prima categoria polesana; Ganzaroli, l’eroe dei play off, andrà al Persiceto e Carpeggiani al Galeazza". In pratica è ai saluti l’intero reparto offensivo, mentre per la difesa, al posto di Puggioli ecco Stefano Ficarelli, proveniente dal Medolla, un ritorno. Grande colpo in attacco del Mesola, che si è assicurato Alessio Allegrucci, ex bomber della Copparese, l’anno scorso nel Rovigo che ha vinto il campionato di Prima categoria e anche la coppa Veneto, dove ha superato la doppia cifra.

"E’ un giocatore che assomma alla grande fisicità anche il fiuto del gol – commenta il direttore sportivo Edoardo Biondi – in più fa salire la squadra, bravo sulle palle alte". Per l’attacco non è finita qui. "E’ vero – conferma il nocchiero del mercato castellano – siamo ai dettagli per Cozzolino, una seconda punta protagonista di un campionato importante a Solarolo. I dettagli si riferiscono alla logistica: stiamo definendo per un portiere e un terzino della Romagna per fare una macchina in modo da ottimizzare le spese di trasporto". Per le uscite, sono ai saluti Fabio Zanella, che andrà a Goro in Seconda categoria, l’attaccante Francesco Berardi al Porto Viro, Eccellenza veneta e il portiere Matteo Forza verso Scardovari. Sta prendendo forma Copparo 2015: la squadra nata dalle ceneri della Copparese si presenta ai nastri di parenza del campionato di Prima categoria dopo due promozioni consecutive e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ha fatto la spese nel Berra dell’ex Diego Grassi, con Tosi, Bertasi e Granata, il ritorno del fuoriquota Benini dal Masi Torello Voghiera, Mazzini dalla Portuense e il ritorno del figliol prodigo Fabio Franceschini dopo otto anni in Eccellenza nel Masi. Franco Vanini