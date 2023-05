Cento aggiunge ’mister promozione’

Fuochi d’artificio a Cento: la Tramec si assicura Guido Rosselli e lancia un chiaro segnale a tutte le avversarie dei playoff. Botta e risposta, immediata: per una F che rimpolpa il proprio roster con Adrian Banks, c’è una Benedetto che rilancia con l’esperta ala empolese, classe ’83 (40 anni il prossimo 25 maggio), reduce dalla sfortunata annata in Serie A con la maglia di Verona culminata con la retrocessione. Cinque promozioni dalla A2 con cinque maglie diverse (Rieti, Torino, Virtus, Fortitudo e Verona), più quattro coppe di categoria e una supercoppa, bastano per far capire lo spessore del nuovo innesto biancorosso, che nella sua lunga carriera ha indossato anche il colore più bello, l’azzurro, agli Europei del 2013, quando la Nazionale dell’allora ct Pianigiani si qualificò ottava. E poi Venezia, Pistoia e Veroli, tutte tappe per affermarsi e confermare la sua fama da veterano dell’A2, prima dell’esperienza su entrambe le sponde di Basket City e prima di accasarsi, nel 2019, a Verona, dove l’anno scorso conquista da capitano la storica promozione in Serie A (a vent’anni di distanza dall’ultima apparizione della Scaligera nel massimo campionato), che non riesce però a tenersi stretta, scendendo in campo 27 volte e giocando quasi 8 minuti di media a partita alla corte di coach Ramagli, con il quale in Virtus (nel 2017) era riuscito a conquistare il "bis", coppa e campionato, riportando in alto le V nere. Da Ramagli a Mecacci, con la Toscana un’altra volta protagonista nell’intrecciare Livorno, Siena e l’Empoli di Rosselli, a formare un altro binomio che Cento si augura possa regalare un epilogo simile ai precedenti.

Domenica sfiderà per la prima volta da ex la Fortitudo, quella Fortitudo di cui fu uno degli artefici della promozione del 2019, anche quella entrata di diritto nella storia dell’Aquila e nel cuore dei tifosi biancoblù. Destini che si intrecciano e passati che si scontrano, ma tra quattro giorni ognuno penserà al proprio sogno e obbiettivo. Una mossa praticamente obbligata questa da parte della Tramec, vista la ricaduta e il nuovo infortunio a Toscano (lesione muscolare), che lo costringerà a vivere almeno l’inizio di questi playoff da spettatore.

SLITTA GARA 2.

Nella giornata di ieri, inoltre, è stato comunicato e ufficializzato lo slittamento di gara-2, in programma alla Milwaukee Dinelli Arena, che non si giocherà più di martedì 16 maggio, ma verrà disputata mercoledì 17 alle ore 20.30. Primo round a Cento domenica 14 maggio, ore 18.

Giovanni Poggi