Cento-Cantù, un terzo atto che vale tanto

Toh, chi si rivede. Si accoglieranno più o meno così questa sera Cento e Cantù, di nuovo una contro l’altra per la terza volta in questa stagione, la prima in assoluto sul palcoscenico della Milwaukee Dinelli Arena (palla a due ore 20.30, dirigono Salustri, Puccini e Bartolini).

Dopo la semifinale di Busto Arsizio e il match di andata a Desio, Sacchetti e i suoi scenderanno all’ombra del Guercino per rimediare ai due ko consecutivi contro Pistoia e Forlì, che hanno tarpato bruscamente le ali ai brianzoli dopo l’exploit al debutto in post-season al PalaCarrara e il bis pochi giorni più tardi contro la squadra di Mecacci.

Proprio dal match dell’8 aprile scorso, chiuso col trionfo dell’Acqua San Bernardo per 100-84, la Tramec dovrà trovare le motivazioni giuste per provare a riprendere quota, portandosi dietro ciò che di buono era stato fatto venti giorni fa e migliorando ciò che invece non era riuscito a funzionare, sempre tenendo considerata l’assenza di Toscano e un Moreno che resta in dubbio fino alla palla a due.

Ma questa volta sarà necessario andare oltre alle assenze, come ha affermato Cotti alla vigilia, perché "giocare bene non basta più" ma serve essere concreti e ritrovare presto una vittoria.

Un successo casalingo che alla Benedetto manca dallo scorso 5 febbraio contro Ravenna (80-56, quasi 3 mesi fa), prima dei ko in sequenza con Forlì e Mantova in regular season, e con la coppia Treviglio-Cremona in questa fase ad orologio, dove i biancorossi hanno un saldo tutto al negativo con zero vittorie e quattro sconfitte.

Vincere, oltre che migliorare la classifica del girone, servirebbe anche a ritrovare morale e fiducia in vista del futuro, e dei playoff, che scatteranno dopo la trasferta contro la Vanoli in programma domenica prossima al PalaRadi.

Uno a uno il bilancio coi canturini: da una parte il già citato successo del match d’andata al Pala FitLine (con 21 punti di Bucarelli, 19 di Da Ros e 18 di Nikolic), mentre l’altro è colorato interamente di biancorosso ed è datato 11 marzo, giorno in cui la Tramec, grazie al successo per 84-77, conquistò per la prima volta nella sua storia la finalissima di Coppa Italia di Serie A2. Emozioni uniche e incancellabili, che il pubblico centese si augura di poter rivivere presto, già questa sera, in una gara che si preannuncia calda e scoppiettante anche sugli spalti del palazzetto.

Da tenere d’occhio Nikolic, che in queste quattro gare di fase ad orologio sta viaggiando a 16 punti di media e 7.5 rimbalzi, in rialzo anche le quotazioni di Bucarelli (13 punti e 3.3 assist) e l’eterno Da Ros (10.8 e 5). Acciaccati ma a disposizione l’esterno Rogic (8.3 punti e 3.5 assist) e il totem Hunt (7.3 punti e 5.3 rimbalzi).

Giovanni Poggi