Cento nell’elite della serie A2 Ora è tra le big

Giovanni

Poggi

Col successo su Treviglio, che ha proiettato la Benedetto alle Final Four di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia, si è chiuso un 2022 memorabile per i colori biancorossi. Traguardi su traguardi, record su record: in 12 mesi, la Tramec si è superata in tutto e per tutto. La guida è sempre la stessa, Matteo Mecacci, il tecnico che da quattro stagioni siede sulla panchina di Cento e che la storia l’ha già scritta e riscritta più volte in questi anni. Con lui il suo staff, Andrea Cotti in primis, veterano biancorosso, a formare un duo consolidato che, assieme al ds Ivan Belletti, hanno gettato le basi per un capolavoro. E pensare che un anno fa, di questi tempi, la squadra di Mecacci era appena stata travolta da un’ondata di Covid, che aveva creato un focolaio all’interno del gruppo, risparmiando soltanto pochi elementi e costringendo la Benedetto ad interrompere gli allenamenti. Senza preparazione invernale e in condizioni tutt’altro che ottimale nel recupero contro Chieti del 19 gennaio, primo appuntamento del nuovo anno, la Tramec crolla alla Milwaukee Dinelli Arena, e lo stesso capita una settimana più tardi con Chiusi: due ko intervallati dalla disfatta di Verona, che allunga a quattro la serie di sconfitte consecutive dei biancorossi, all’interno del momento più buio dell’anno.

La vittoria scacciacrisi arriva pochi giorni dopo a Latina, con Cento che si dimostra per l’ennesima volta cinica al fotofinish: un successo che fa da apripista a scalpi eccellenti, vedi San Severo e Chieti, che rimettono in carreggiata la Benedetto, sempre più a contatto della zona playoff. Primavera di alti, ma anche di bassi, come la sfida persa alle ultime curve in casa contro Ferrara ad inizio aprile, preceduta a quella con Chiusi nell’ultima giornata di regular season.

La squadra di Mecacci chiude al sesto posto, record in Serie A2, e nella fase ad orologio blinda i playoff, grazie ai sigilli con Mantova e Torino: una prima volta storica per Cento. In post-season, l’avversario è Pistoia, terza nel girone verde.

Al PalaCarrara, in gara-2, le gambe di Tomassini e compagni non tremano, la Tramec prima impatta e poi si porta in vantaggio nella serie, fino a gara-4, dove i ragazzi di Mecacci hanno il match-point per volare in semifinale. Un traguardo accarezzato per 40 minuti e sfumato dopo una tabellata di Jazz Johnson ad una manciata di secondi dalla sirena finale, prima di una gara-5 senza storia, con la quale la Benedetto saluta una stagione storica, a testa alta e tra gli applausi dei cuori biancorossi all’esterno del PalaCarrara. In estate è rivoluzione: via capitan Ranuzzi, Gasparin e il duo James-Barnes.

La fascia passa a Tomassini, mentre la nuova coppia Usa è formata dall’esperto duo Marks-Archie, affiancati dalle new-entry Zampini e Toscano, mentre Zilli è costretto a dare forfait fin da subito, tormentato dagli infortuni. La Supercoppa regala i primi sorrisi, prima dell’eliminazione per mano di Cremona, ma è in campionato che il gruppo di Mecacci da il meglio di sé. Al debutto, in una Milwaukee Dinelli Arena da tutto esaurito, Cento piega la Fortitudo, ripetendosi qualche settimana più tardi a Udine. Un avvio super, macchiato soltanto dai derby persi in volata a Ferrara e Forlì, assieme alla sfida interna con Nardò gli unici passaggi a vuoto di un girone d’andata straordinario. Una Tramec solida e resistente a tutto, anche alla sfortuna, che mette ko Zampini, ma che rafforza ancora di più il gruppo, capace anche nell’impresa di sbancare il Paladozza, regalando a Cento un Natale da sogno. Mercoledì, contro Chiusi, la prima tappa di una nuova era tutta a tinte biancorosse.