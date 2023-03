Cerchio aereo: Gym&Tonic conquista il podio Giulia Leoni e Giada Modonesi passano di livello

Domenica scorsa a San Secondo Parmense si è svolta la gara Aerial Competition Emilia Romagna, valevole come qualifica per i campionati nazionali Pole and Aerial Csen 2023. Hanno partecipato alcune atlete di cerchio aereo della palestra Gym&Tonic di Ferrara: Giulia Leoni, Matilde Mantovani, Giada Modonesi, Genny Tassi, Matilde Zerbo e la loro insegnante Irene Forlani.

Giulia, Giada, Genny e Irene, arrivando sul podio nelle prime posizioni, hanno portato a casa la qualifica per il campionato nazionale che si svolgerà ad Ancona a fine maggio. Giada e Giulia hanno inoltre ricevuto il passaggio alla categoria di livello superiore per le loro abilità.