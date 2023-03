Chiamata azzurra per Salvietti

Nell’uovo di Pasqua si nasconde un viaggio azzurro per il centese Simone Salvietti e per la Benedetto 1964 Cento. L’atleta classe 2007 è stato convocato per il raduno della Nazionale U16 in programma a Seregno dal 5 al 8 aprile. Per l’atleta biancorosso, impegnato nel campionato U17 Eccellenza con la Benedetto 1964, prosegue il percorso nell’orbita azzurra dopo la convocazione dello scorso dicembre a Novarello. Salvietti è inserito in un gruppo di 24 atleti provenienti dai massimi club italiani, allenato da Giuseppe Mangone, e sarà in campo per allenamenti e amichevoli con la nazionale spagnola.

Italia U16, che ha vinto il torneo di preparazione a Iscar lo scorso dicembre, sarà impegnata quest’estate nell’Europeo di categoria, a Skopje (Macedonia) dal 5 al 13 agosto.

Si tratta della terza convocazione in Nazionale nella storia della società Benedetto 1964 Cento, dopo quella sopracitata dello scorso dicembre di Salvietti e quella di Giovanni Galantini nel 2019.

A queste si aggiungono le chiamate nei vari centri tecnici federali regionali per Lorenzo Lo Munno (classe 2009), Paolo Giannico (classe 2010) e Riccardo Bielli Giuliano (classe 2010).