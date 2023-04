Chiamate in azzurro per i ragazzi delle Aquile

Si tinge di azzurro per le Aquile il weekend pasquale che, pur osservando la pausa nel campionato di 2° Divisione vedrà diversi giocatori estensi vestire la maglia della nazionale per le amichevoli ed i raduni programmati dalla federazione italiana nel weekend. L’appuntamento più importante è senz’altro la partita di qualificazione ai campionati europei under 19 che si disputerà sabato sera alle 21 al Motovelodoromo Vigorelli di Milano contro la Gran Bretagna, evento che vedrà vestire la maglia azzurra dai nostri Andrea Berti e Tommaso Zucchini rispettivamente linebacker e defensive line delle Aquile. Michele La Torre, altro promettente giocatore della linea difensiva delle Aquile, invece è convocato con una selezione nazionale sperimentale senior che affronterà una selezione statunitense di All Star High School sempre sabato al Vigorelli alle ore 15, un interessantissimo preludio al match europeo della serata. Per il flag football invece raduni di rifinitura a Cecina dove si troveranno sia le formazioni junior e senior il 9 e 10 aprile con 5 atleti convocati: Matteo Medini, ricevitore di punta delle Aquile convocato con la nazionale senior, mentre invece per la categoria under 17 saranno presenti Filippo Franco, Mattia Zanella, Marco D’Orazio e Michael Quarto, con il coach estense Andrea Golfieri che si unirà al team in qualità di ghost coach. Nelle parole del presidente Ferrandino la soddisfazione per queste convocazioni: "Siamo profondamente orgogliosi che tanti nostri atleti possano partecipare a questi eventi vestendo la maglia della nazionale; significa che il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo a livello tecnico sta dando i suoi frutti".