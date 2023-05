Chiude oggi alle 19 la prevendita

Nonostante la retrocessione, diversi tifosi spallini si stanno organizzando per seguire Dickmann e compagni nell’ultima gara della stagione, in programma domani alle 20,30 allo stadio Arena Garibaldi di Pisa. A questo proposito però vale la pena ricordare che come accade in occasione di ogni trasferta, la prevendita per il settore ospiti si conclude il giorno che precede la partita. Nella fattispecie oggi alle 19. Restano quindi ancora poche ore per assicurarsi il biglietto sul circuito Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati al prezzo di 16,50 euro comprensivo di diritti di prevendita.