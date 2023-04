"Ci hanno sovrastato"

"Ha vinto la squadra migliore". Cade ancora la Tramec alla Milwaukee Dinelli, questa volta però, a differenza della disfatta contro Mantova, lo fa contro un’avversaria di altissimo livello, matura, solida ed esperta, costruita e attrezzata per andarsi a giocare fino in fondo la promozione in Serie A. Alla Tramec non resta che alzare le mani di fronte a Treviglio, ma anche rimboccarsi prontamente le maniche, perché tempo per leccarsi le ferite non ce n’è e sabato contro Cantù sarà un’altra dura battaglia. "Si è vista proprio una differenza di livello tra noi e loro, e non lo dico per mancare di rispetto nei confronti dei miei ragazzi, ma semplicemente credo vadano fatti i complimenti a Treviglio per la prestazione gagliarda e intensa che è venuta a fare qui a Cento: si vede che sono in grande fiducia, soprattutto ieri con il roster al completo – commenta Mecacci nel post-gara –. Ci siamo fatti sovrastare e questo ovviamente è stato un problema: inutile guardare le statistiche, il break del primo quarto ha fatto la differenza per tutto il resto della partita. Nel secondo quarto, invece, non siamo nemmeno andati in bonus, e questo ha fatto capire il livello della nostra intensità.

Poi, nei secondi due quarti, anche per evitare brutte figure, abbiamo reagito, e lì sono stati nuovamente bravi loro a punire le nostre ingenuità, anche durante l’ultimo tentativo di rimonta".

Inutile pensare a ciò che è stato: tra 5 giorni a Busto Arsizio servirà una reazione. "E’ un girone difficile, dove non esistono squadre facili: sarà un "delirio", ma bello da giocare. Se il livello è questo, però, occorre reagire subito per evitare poi di fare figure che non ci appartengono".

