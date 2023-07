Ciclismo, sfide portoghesi Doppio argento per Galli

CICLISMO

Doppio argento europeo su pista per Niccolò Galli, che ha tenuto alti i colori della nazionale facendo trepidare tutta Renazzo e i nonni, titolari del supermercato Rosetta. Campione centese cresciuto tra le fila della Stella Alpina, poi Codifiume, già nel 2020 aveva raggiunto il bronzo agli europei juniores, poi l’anno scorso l’oro europeo nell’inseguimento a squadre under 23 ed ora il doppio argento per la corsa a punti e il quartetto nel velodromo di Anadia, in Portogallo, nel segno di alcuni tra i talenti più cristallini del movimento ciclistico. "Sono soddisfatto – dice Galli – poteva andare meglio ma farò tesoro di ciò che ho sbagliato. Ero partito con l’ambizione di fare un buon risultato e ci sono riuscito. Ho sentito tanto tifo da Renazzo e appena tornerò, potrò subito a far vedere le medaglie ai nonni". Under 23 in forza al team Arvedi, il 21enne ha affrontato i migliori campioni europei facendogli però sudare il podio.

"Per l’argento nel quartetto ho un po’ di rammarico perché speravamo davvero di vincere – racconta – ma eravamo anche consapevoli di essere un team giovane, che aveva avuto molti cambi. Ma ce la siamo combattuta fino alla fine facendo registrare gran tempi. A dividerci dalla Gran Bretagna c’erano solo pochi decimi fino alla semifinale. Nella finale però hanno avuto la meglio ma sappiamo che in ottica futura, possiamo dare tanto". Poi l’arrivo dell’argento nella corsa a punti. "Per me è stata una new entry – prosegue –una prova nella quale fisicamente ho davvero dato tutto. Una prova tirata fin dall’inizio. Poi sono riuscito a prendere il giro con il belga Vandenbranden che però nelle volate mi batteva rosicchiandomi punti, vincendo la prova. Tatticamente qualcosa ho sbagliato ma ho imparato e ne farò tesoro. Avevo sensazioni molto buone, puntavo a qualcosa di importante, ho dato il massimo e, alla fine, sono soddisfatto di ciò che ho ottenuto". Ed ora alla Sei Giorni di Pordenone, in una bella sfida tutta ferrarese come non si vedeva da tanto tempo. "Nella classifica generale sono al momento secondo dietro a Matteo Donegà".

Laura Guerra