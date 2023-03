"Cinismo e cattiveria: la squadra ci crede"

Massimo Oddo, col Cittadella conta solo fare bottino pieno. È d’accordo?

"Abbiamo assoluto bisogno di punti e di tornare alla vittoria, lavoriamo per questo. Stiamo facendo un percorso: col Como c’è stata una reazione di orgoglio nella prima mezz’ora, col Genoa abbiamo trovato solidità e col Frosinone più qualità, creando più occasioni. Sono contento, perché in allenamento le cose migliorano, anche se chiaramente poi tutto deve tradursi sul campo: arriverà il momento della vittoria, magari già col Cittadella".

Ha intenzione di riproporre la difesa a quattro?

"Sono tante le motivazioni che portano un allenatore a cambiare modulo. Vedo i ragazzi quotidianamente in allenamento, poi dipende anche dall’atteggiamento e dalla disposizione dell’avversario. Ma i ruoli contano poco, sono i movimenti dei giocatori a fare la differenza. Ora però serve soprattutto coraggio, è questa la strada".

Teme che gli infortuni rimediati nell’ultima settimana possano condizionarvi?

"Lo sapremo soltanto dopo la partita. Tante volte nella vita le difficoltà portano opportunità: mancano giocatori importanti e a centrocampo siamo un po’ corti, ma qualcuno è stato meno utilizzato ed è pronto a dare il proprio contributo".

Quanto tempo resterà fuori Nainggolan?

"Per fortuna i tempi di recupero non sono lunghi: penso salterà un paio di gare, non di più".

Basterà una prestazione di livello analogo a quella di mercoledì scorso per battere il Cittadella?

"La prestazione fornita col Frosinone può aiutarci a raggiungere il risultato, ma serve anche altro. Più concentrazione, cinismo, cattiveria, voglia di non prendere gol e anche un pizzico di fortuna".

I tifosi non sono disposti ad arrendersi...

"Si fatica a trovare una piazza in cui da ultimi in classifica si pubblicano comunicati di aggregazione e supporto come quelli della Curva Ovest: sono messaggi che devono arrivare dritti al cuore di ognuno di noi".

Il calendario può darvi una mano?

"Una mano ce la dobbiamo dare da soli: ci sono squadre con valori tecnici superiori, ma si parte sempre 11 contro 11 e bisogna dimostrare di essere più forti".

Chi giocherà tra i pali?

"Alfonso ora sta bene: toccherà a lui".

Psicologicamente come sta la squadra?

"I ragazzi sono abbattuti per la posizione in classifica, ma ci credono: questo è quello che conta. Lo scoramento è normale, però è importante che credano in quello che fanno".

Qual è la ricetta per risolvere il problema del gol?

"Stiamo lavorando per avvicinarci alla porta avversaria: o butti la palla in avanti coi lanci lunghi o la porti attraverso la qualità. Il palleggio però non deve essere fine a se stesso, ma finalizzato alla verticalizzazione, e in certi frangenti ci siamo riusciti. Dobbiamo però migliorare nella scelta dell’ultimo passaggio".