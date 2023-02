Cinque volte su otto squadra in vantaggio e raggiunta in casa

È successo di nuovo, ed è un un trend a dir poco preoccupante. Nelle ultime otto gare casalinghe, per ben cinque volte la Spal ha sbloccato il risultato in avvio ma non è riuscita a conservare il vantaggio. Negli ultimi quattro mesi, al Mazza il bilancio è di quattro pareggi e quattro sconfitte, ma a prescindere dal ruolino di marcia inaccettabile nello stadio di corso Piave, quello che sorprende di più è proprio l’incapacità di Dickmann e compagni di sfruttare la situazione favorevole e aggiudicarsi i tre punti. E in casa questa tendenza è a dir poco inquietante. A fine ottobre contro il Sudtirol Meccariello ha spezzato l’equilibrio dopo appena quattro minuti, ma in avvio di ripresa Zaro ha riportato il match in parità e ai punti gli altoatesini avrebbero pure meritato qualcosa in più. A metà novembre contro il Benevento la Spal è passata in vantaggio a 12’ con una prodezza di Esposito su calcio di punizione. Peccato che nel finale – complice l’espulsione rimediata da Peda – i sanniti abbiano prima pareggiato con Capellini e poi messo la freccia con La Gumina. La storia si è ripetuta a metà dicembre contro il Palermo, con gol a freddo di Meccariello (al 10’) e pareggio di bomber Brunori intorno alla mezz’ora per il definitivo 1-1. Ma non è finita, perché a metà gennaio con l’Ascoli il gol di Dickmann ha illuso la Spal al 16’, ma prima dell’intervallo Adjapong ha firmato il pareggio e nonostante un tempo intero in superiorità numerica la squadra di De Rossi non è riuscita a conquistare l’intera posta.

Il resto è attualità, col gol del redivivo La Mantia che ha portato avanti i biancazzurri al 6’ nel giorno del debutto di mister Oddo, ma il Como ha subito raffreddato l’entusiasmo del Mazza impattando con Gabrielloni prima dell’intervallo. Quando certi episodi accadono con questa regolarità non può trattarsi di un caso: allo staff tecnico il compito di lavorare anche e soprattutto sulla testa dei giocatori, perché una squadra che lotta per non retrocedere non può permettersi di non approfittare delle situazioni favorevoli, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Stefano Manfredini