Cinquina della Giara contro Senigallia

Con la netta vittoria casalinga sul Senigallia (5-0 in appena cento minuti) la squadra “B” della Giara Assicurazioni ha rafforzato il secondo posto in solitudine (16 punti) nella serie C1 di tennistavolo. L’undicesima giornata di campionato ha coinciso con una prova scintillante, che ha visto i ferraresi, battuti in maniera bruciante nel match di andata, concedere appena due set agli avversari, che pure li precedevano di soli due punti in classifica. Protagonisti del successo sono stati Curarati (doppietta in scioltezza), Antonucci (due punti) e Sani (uno), con gli ultimi due a bersaglio anche contro Spezie, il quotato numero uno dei marchigiani.

Non è andata bene, per contro, alla formazione “A” di C1, che nonostante una prova apprezzabile ed energica si è arresa in casa (3-5) a una Villa d’oro decisamente compatta, trascinata dal forte terza categoria Greca. Assente per indisposizione Pietro Andreoli, non è stato sufficiente il debutto stagionale di Seidenari (un punto, dopo svariati mesi di inattività) per invertire la rotta. La gara, però, è stata altamente spettacolare, sia per le caratteristiche tecniche degli ospiti sia per la prestazione offerta da D’Amore e Buzzone, autori di un successo a testa. A tre giornate dalla fine del campionato, la Giara Assicurazioni in questo caso resta in piena bagarre salvezza (6 punti) e saranno decisivi gli scontri diretti con Carpi e Sarmeola, nei quali, se al completo, avrà però buone possibilità di successo.

In serie C2, intanto, la terza squadra societaria continua a vincere, e di fatto, con il sofferto successo nel big-match di Sermide (5-3), ha già ipotecato i play-off promozione, visto che a tre gare dalla fine ha quattro lunghezze di margine sul terzo posto. Una partita dura, nonostante l’assenza nelle file avversarie del numero uno Testoni; ma alla fine i tre punti di un sicuro Gallerani e la doppietta di Caravita, che si sono confermati giocatori da corsa per la categoria, hanno chiuso i conti. I ferraresi conservano il primo posto a quota 20, in compagnia di Imola.

Sugli altri quattro fronti, infine, la decima di campionato ha riservato solo un successo, in D3, dove la squadra “G” societaria ha vinto fra mille emozioni sul campo del Sermide (5-4).