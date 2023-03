Cinquina dell’Hurly Burly, Salvatonica a segno

In Serie A Girone A successo agevole del Basilico sul Fracolino: 2-0 all’intervallo e 6-3 finale: Giammetta e Inglesetti nel primo tempo, Sisti, doppietta di Mantovani e Arveda nella ripresa. L’Hotel Lucrezia Borgia sconfigge il Bar Mattino Ostellato e consolida il 2° posto: Bar Mattino che va avanti 1-0, 3-1 e 4-3, Hotel Lucrezia Borgia che va al riposo sul 3-3, poi allunga sul 6-4, si fa riprendere sul 6-6 prima di chiudere 8-6, doppiette di Alushi e Kupsi e tripletta di Sosnovschi. Con questo successo l’Hotel Lucrezia Borgia a 3 giornate dal termine porta a +4 il vantaggio sulla terza, la Baracca di Guendalo la quale esce sconfitta dalla sfida con il Real di Mezzo, a sua volta 4°, ora a -2 dalla Baracca. Real di Mezzo che gioca un gran primo tempo, 4-0 e 5-1, prima del 5-3 finale: doppiette di Nicastro e Letizia e gol del provvisorio 3-0 di Rodriguez. Sale al 5° posto il Wilson’s Pub che sconfigge 6-1 l’AM Circolo Encap dopo un primo tempo equilibrato chiuso sull’1-0, doppiette di Sgargetta e Grazzi e reti di Boarini e Bosi.

In Serie B Girone A prosegue imperterrita la marcia delle 3 prime della classe. Il Giustospirito si porta sul 6-0 e vince 10-3, doppiette di Capatti e Alberghini, tutte di Sgargetta le reti dell’Asso di Cuori. L’Hurly Burly, risponde con il 5-0 all’Autofficina Lodi, tripletta di Scanavacca e reti di Pedarzini e Mantovani. Bene anche la New Team, 2-0 al riposo e 5-2 finale contro la Termogas: Cherroud, Cardi, Schwoch e doppietta finale di Carravieri. Gli Scugnizzi di Bolzano fanno loro la combattuta sfida contro Aqua e Salute: 8-4 con doppiette di Caputo, Coppola, Brandani e Lecce.

In Serie C la capolista Salvatonica torna al successo dopo 2 stop consecutivi, contro la Siever 3-1 all’intervallo e 6-3 finale: Temperini, doppietta di Lefons, Marchiori e Piazzi; doppiette di Bellotti e Tani per la Siever. L’Hotel Carlton vince il big match contro la Taverna di Guendalo: sotto 0-2 dopo 3 minuti, domina e chiude 9-3, tripletta di Armanino, doppiette di Venturoli e Dentale, reti di Fatnassi e Saletti.