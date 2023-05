Cinti brillante sesto in Coppa del Mondo

Positivo il primo appuntamento internazionale per l’atleta di Comacchio Giacomo Cinti. Si è svolta lo scorso fine settimana, nelle acque del bacino di regata magiaro di Szeged (HU), la prima gara di Coppa del Mondo. Sui blocchi di partenza i migliori atleti al mondo con le rispettive nazionali. La delegazione azzurra ha preso parte alla prima tappa del circuito ICF con una squadra composta da 23 atleti selezionati nella prova selettiva svolta a Milano ad aprile. Tra questi anche il comacchiese Giacomo Cinti, che dopo essersi confermato sulla barca ammiraglia del k4 500m alle selezioni nazionali, ha preso parte alle gare sulla distanza olimpica del k2 500. Nonostante la nutrita partecipazione su entrambe le distanze, con la presenza del doppio equipaggio per alcune nazioni, nel k4 500m l’equipaggio composto da Alessandro Gnecchi (CS Carabinieri), Manfredi Rizza (GS Aeronautica Militare), Giacomo Cinti (Canoa Club Comacchio) ed Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre) si piazza in sesta posizione in una finale B di altissimo livello, vinta dalla Slovacchia terza alle Olimpiadi di Tokio 2020. Nel k2 500m, invece, il tandem azzurro composto da Alessandro Gnecchi e Giacomo Cinti, si piazza in nona posizione nella finale B preceduto per soli 3 decimi dal secondo equipaggio azzurro composto da Samuele Burgo ed Andrea Schera. Comunque buone le prestazioni di entrambe le barche, che si erano imposte l’obbiettivo di testare il livello nel panorama internazionale e raccogliere dati utili per i prossimi appuntamenti internazionali. Fra quindici giorni, infatti, si terranno a Poznan in Polonia le gare della seconda prova di Coppa del Mondo.

La prossima tappa saranno le selezioni nelle due prove di Coppa del Mondo, un banco di prova internazionale che indirizzerà il resto della stagione. In virtù dei risultati ci si qualificherà per i campionati europei che si svolgeranno in giugno a Cracovia (Polonia). Al termine di questi l’appuntamento più atteso saranno i campionati mondiali e di qualificazione alle olimpiadi a Duisburg in Germania.

Mario Tosatti