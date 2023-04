Cinti leader all’Idroscalo Ora la Coppa del Mondo

Giacomo Cinti protagonista all’International Race all’Idroscalo di Milano. La manifestazione, organizzata dall’Idroscalo Club, svoltasi nell’ultimo fine settimana ha visto numeri da record con la partecipazione di 76 società, 597 atleti, per un totale di 1.337 equipaggi nelle categorie ragazzi, junior, senior e paracanoa. Dall’estero presenti all’appello club provenienti da Austria, Ungheria, Slovenia, Francia e Israele. L’International Race, infatti, è stata anche gara di selezione per la nazionale Italiana. Un bilancio più che positivo per Giacomo Cinti (Canoa Club Comacchio), che ha partecipato con la rappresentativa della squadra nazionale senior nella categoria K4 500 metri e K2 500metri. Nella prima gara con l’ammiraglia azzurra Giacomo Cinti, con Manfredi Rizza, Andrea Domenico Di Liberto e Alessandro Gnecchi hanno portato a casa la leadership del K4 500m tagliando il traguardo in 1’21.87. Seconda posizione per il team tricolore ungherese di Valentin Kirkov, Kristof Keresztes, Gergo e Mark Kovacs (1’22.69). Terza piazza in 1’23.35 per l’equipaggio misto CC AnieneGS Fiamme Gialle composto da Giulio Bernocchi, Nicola Ripamonti, Matteo Cavessago e Mauro Crenna. Giacomo Cinti, inoltre, è stato protagonista nella finale nella categoria senior maschile K2 500metri, dove in coppia con Manfredi Rizza si sono piazzati al quinto posto. Un fine settimana, quindi, all’Idroscalo di Milano servito per le selezioni e per definire la squadra italiana di massima categoria che parteciperà alla prima prova di Coppa del Mondo in programma a Szeged, in Ungheria, dall’11 al 14 maggio.