Cinti punta a Parigi: "Il sogno di una carriera"

Giacomo Cinti è pronto per una stagione sportiva che potrebbe regalargli un sogno olimpico. Al Canoa Club Comacchio tutti sperano che il proprio atleta di punta possa intraprendere un percorso che gli permetta di arrivare a Parigi nel 2024.

Giacomo Cinti, 28 anni, da sempre nella società di Comacchio attualmente presieduta dal padre Gastone, ha iniziato con la canoa nel 2008 da allora non ha mai smesso, una passione divenuta sempre più forte e rafforzata da importanti risultati nazionali. Al suo fianco lo storico allenatore Marco Bellotti, che è stato anche tra i fondatori del Canoa Club Comacchio. Il primo appuntamento per l’atleta comacchiese con il gruppo dell’Italia Team sarà a Milano: "Si tratta di un raduno ufficiale – spiega Giacomo – della nazionale, due settimane di preparazione con i vari equipaggi finalizzate alla gara di selezione internazionale che si terrà il 15 e 16 aprile all’Idroscalo di Milano. Un test importante per verificare le barche, ci confronteremo con equipaggi stranieri".

Proprio all’Idroscalo di Milano nel settembre scorso, Giacomo si è laureato campione italiano di velocità nel kayak K1 500 metri. L’atleta comacchiese, si sofferma sulle sue aspettative e la preparazione fatta in questi mesi. "Tutto inizia e passa dalle selezioni – precisa Cinti –, che indirizzano la stagione e gli appuntamenti internazionali. Personalmente mi sento pronto, ci siamo allenati duramente da novembre a marzo, da Castel Gandolfo e poi in Sicilia, situazione che ci permesso di prepararci in condizioni climatiche migliori. Siamo soddisfatti io e il mio equipaggio del lavoro svolto". Giacomo Cinti poi racconta quali sono le fasi successive in una stagione fondamentale per la sua carriera sportiva.

"A seguito delle selezioni a maggio, si terranno due prove di Coppa del Mondo, un banco di prova internazionale che indirizzerà il resto della stagione. In virtù dei risultati ci si qualificherà per i campionati europei che si svolgeranno in giugno a Cracovia. Al termine di questi l’appuntamento più atteso saranno i campionati mondiali e di qualificazione alle olimpiadi a Duisburg, in Germania. È chiaro che l’obbiettivo di qualificarsi alle olimpiadi sarebbe l’apice e il sogno della mia carriera, ancor più se si pensa che non appartengo a gruppi professionistici legati a corpi militari, sarebbe anche una grande gioia per tutto il Canoa Club Comacchio e tutto il territorio in cui vivo".

In conclusione, Giacomo abbandona per un attimo il proprio sogno, concentrandosi sul presente: "Il percorso è lungo, ce la stiamo mettendo tutta vediamo subito a Milano le prime sensazioni e prova, anche per dare coraggio alla barca. Andiamo avanti per precisi obbiettivi". Mario Tosatti