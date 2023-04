Cittadella e Perugia nel mirino Spal, ecco su chi fare la corsa

Quanti punti servono per centrare la salvezza diretta? E per agganciare il treno playout? E soprattutto, su chi fare la corsa nella lotta per non retrocedere? Sono domande che ogni tifoso della Spal si sta ponendo da diverse settimane con stati d’animo differenti, dalla preoccupazione allo sconforto, che dopo il colpaccio di Pasquetta hanno lasciato spazio alla speranza. Teoricamente non possono considerarsi tranquille tutte le squadre che gravitano nella parte destra della classifica, ma in un modo o nell’altro Como (40 punti), Ternana (40 punti) e Ascoli (39 punti) dovrebbero riuscire a conservare il margine necessario per salvarsi senza passare per i playout.

Va invece prestata grande attenzione alla posizione del Cittadella (36 punti), che dopo la cavalcata trionfale compiuta dopo il giro di boa si è fermato improvvisamente e nelle ultime sei giornate ha racimolato appena tre punti. E il calendario dei granata è tutt’altro che agevole: Cosenza in trasferta, Genoa in casa, Bari in trasferta, Benevento in casa, Sudtirol in trasferta e Como in casa.

Peraltro, in caso di arrivo a pari punti la Spal sarebbe in vantaggio sulla squadra di Gorini, così come sul Venezia, sul Cosenza e sul Benevento. Sono in piena bagarre pure lagunari e calabresi, che hanno 36 punti come il Cittadella.

Gli arancioneroverdi devono sfruttare le prossime tre giornate contro Palermo in casa, Ternana fuori e Modena in casa, perché negli ultimi tre turni il calendario prevede gli scontri diretti fuori col Cosenza e in casa col Perugia, e all’ultima la trasferta di Parma. Il destino del Cosenza sarà deciso dagli scontri diretti, addirittura cinque su sei (Cittadella in casa, Perugia in trasferta, Brescia in trasferta, Venezia in casa e Ascoli in trasferta, prima del turno casalingo col Cagliari). Al momento la squadra più in difficoltà in assoluto – Benevento a parte – appare il Perugia (34 punti), che sabato prossimo farà visita al Genoa. Il Grifo poi si giocherà tantissimo nei due turni successivi, in casa col Cosenza e al Mazza con la Spal.

A seguire, la squadra di Castori riceverà il Cagliari, poi affronterà il Venezia in trasferta e infine ospiterà un Benevento che potrebbe essere già retrocesso. Anche per la squadra di Oddo (32 punti) si profilano di importanza capitale gli scontri diretti, entrambi al Mazza contro Brescia e Perugia. Serviranno però punti anche nelle altre gare, in trasferta contro Modena, Palermo e Pisa, e in casa col Parma. Le Rondinelle (31 punti) sono obbligate a vincere a Ferrara, poi la squadra di Gastaldello farà visita alla Reggina e riceverà il Cosenza. Nelle ultime tre giornate il Brescia sfiderà il Parma in trasferta, il Pisa in casa e il Palermo in trasferta. In questo momento quindi Cittadella e Perugia sembrerebbero le squadre da mettere nel mirino in chiave salvezza, ma in questa serie B tutto cambia continuamente. E comunque la Spal deve soprattutto concentrarsi su se stessa, perché ogni ragionamento non può prescindere da un risultato positivo col Brescia.

Stefano Manfredini