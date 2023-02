Cividale si rafforza con l’argentino Redivo A Casale viaggiava a sedici punti di media

Cividale ha annunciato ieri pomeriggio l’acquisto di Lucio Redivo, che andrà a rimpiazzare il malconcio Rotnei Clarke nelle rotazioni di coach Pillastrini. Classe 1994, Redivo è una guardia argentina di 183 cm che aveva iniziato la stagione nel girone verde con la maglia di Casale Monferrato. Nella stagione 202122 gioca con la maglia di Brindisi in Serie A viaggiando a quasi 10 punti a gara in 18’ di utilizzo medio, mentre nella prima parte di questo campionato in Piemonte ha messo a referto 16 punti, 3 rimbalzi e 4 assist di media. Un innesto di livello per l’ambiziosa formazione friulana, che farà il suo debutto coi nuovi colori proprio domenica alla Giuseppe Bondi Arena.