Cleaves a Latina, Amici a Cremona e Campani alla Stella Azzurra

Nella giornata di ieri è esploso il mercato per gli ormai ex giocatori del Kleb, quasi tutti in procinto di accasarsi in altre realtà. Amici è stato il primo in ordine di tempo, ufficializzato dalla Juvi Cremona, e a seguire sono arrivate le firme di Cleaves a Latina e di Campani con la Stella Azzurra Roma. Grande opportunità a Udine per il play Bertetti, mentre il pari ruolo Pianegonda dovrebbe seguire Amici e firmare a Cremona. Sirene dall’A1 per Smith, sul quale c’è Pesaro, mentre Jerkovic è diretto a San Severo e Tassone sceglierà l’Npc Rieti.