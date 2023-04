Cleaves, cartolina da Latina "Ora vogliamo i playoff"

Dopo un iniziale periodo di ambientamento si è preso il Kleb sulle spalle e per lunghi tratti della stagione ne è diventato il "go to guy", come si è soliti dire nel gergo cestistico. Ora Andy Cleaves si è trasferito da poco più di un mese a Latina e ha portato una ventata di entusiasmo ad un gruppo che ha vinto tre delle ultime cinque partite. L’ultima delle quali domenica scorsa a Rimini nella prima giornata della fase a orologio, grazie a una prova da 20 punti e 10 assist dell’ex folletto della Tassi Group.

La Benacquista sogna un posto nei playoff col suo arrivo, mentre ai tifosi ferraresi non resta che ricordare quell’incredibile canestro da metà campo che è valso il successo nel derby contro la Fortitudo, davanti a una Giuseppe Bondi Arena incredula e ribollente di passione.

Andy, come è andato il primo mese nella nuova realtà?

"Mi sto trovando bene, la cosa più importante è che ci siamo messi nella condizione di poter lottare per un posto nei playoff. Di recente abbiamo iniziato la seconda fase con una vittoria decisiva contro una squadra tosta come Rimini e ora ci stiamo preparando per la sfida con Chiusi".

Latina è una squadra che ha le potenzialità per fare bene nella post season?

"Credo che questa squadra, dallo staff tecnico ai giocatori, abbia le capacità per essere la mina vagante nei playoff. E io voglio contribuire a far sì che accada".

A Rimini ha segnato 20 punti e smazzato 10 assist. Sta continuando il lavoro iniziato a Ferrara?

"Non è questione di proseguire il lavoro che stavo facendo a Ferrara, bensì devo fare in modo di non chiedere niente di nuovo ai miei compagni che stanno insieme da agosto. Si devono sentire a loro agio sempre, anche con un giocatore ’nuovo’ come posso essere io. Mi hanno reso la vita facile".

I primi giorni ha sofferto il trasferimento in due realtà diverse, tutto così in fretta?

"L’unica cosa di cui ho sofferto nei primi giorni è stata il sonno. Nelle prime due notti ho dormito al massimo 5 o 6 ore. Poi tutto è stato più facile".

Cosa porterà con sé dell’esperienza a Ferrara?

"Di Ferrara conserverò sempre alcuni dei miei ricordi più belli con i compagni e con i tifosi. La cosa più importante per me è stata ottenere l’ultima vittoria a Nardò e tornare a casa su quel treno, coi tifosi ad aspettarci in stazione cantando per noi mentre scendevamo da quel viaggio lungo sette ore. Un momento che ricorderò per sempre".

Cosa augura ai tifosi ferraresi in questo momento così difficile per loro?

"Di rimanere sempre uniti come hanno fatto con noi per tutta la stagione. Ricordatevi che Ferrara sarà sempre una famiglia qualunque cosa accada. Ho apprezzato tantissimo tutto l’amore e il supporto che ci avete dato in questi mesi".

Jacopo Cavallini