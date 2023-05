Codifiume-Codigorese, finale con la Prima in palio

Cresce l’attesa a Santa Maria Codifiume e a Codigoro per la finale play off del girone di Seconda categoria. Gli argentani alle 16 affronteranno la Codigorese, che si è imposta ad Ambrogio contro gli Amici di Stefano. La formazione copparese si era classificata davanti ai granata, ma gli uomini di Lamberto Ruffoni si sono mostrati cinici e concreti. Non è però una sorpresa, già in campionato la Codigorese aveva vinto gli entrambi i confronti, ai play off si è confermata superiore. "E’ stata una partita equilibrata nel primo tempo – racconta il segretario granata Mauro Minguzzi –, chiuso 0-0; nel secondo tempo abbiamo premuto sull’acceleratore, inserito una terza punta e trovato i gol con Monzardo e Trombini. Una vittoria meritata, che ci spalanca le porte alla finale". Ricordiamo che la formula prevede che si giocherà in casa della meglio classificata al termine del campionato regolare, che avrà anche due risultati su tre a disposizione. Quindi la Codigorese è obbligata a vincere a Santa Maria, cercando di sfruttare i 120’ a disposizione, compresi i supplementari, ma non i rigori. A Codigoro si respira un cauto ottimismo: "In campionato siamo arrivati dietro il Codifiume – riprende Minguzzi – ma il bilancio con i rossoblù è positivo: un pareggio a Santa Maria e una vittoria a Codigoro. Ci misuriamo contro quella che ritengo la squadra che ha espresso il miglior calcio del campionato, grazie all’organizzazione e alle idee di Daniele Buriani, un grande allenatore per la categoria. Dovremo fare attenzione alle loro folate offensive, perché rimontare con questa formula, che obbliga a vincere chi si è piazzato dietro, diventerebbe complicato". Per salire di categoria non sarà sufficiente vincere la finale play del girone; seguirà un ulteriore spareggio nella partita che sarà disputata la prossima settimana con una delle vincenti dei play off degli altri gironi, estratta a sorte. Chi vincerà avrà il pass per la Prima categoria, chi perde andrà inserito in una graduatoria per un ripescaggio.

Franco Vanini