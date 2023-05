Codifiume strappa la promozione Mercury battuto e brindisi

Sono stati necessari i calci di rigore per decretare la vincitrice dello spareggio, che premia la maggiore precisione del Codifiume, mentre il risultato era rimasto a reti bianche sia nei primi 90’ e poi dopo i supplementari. Gli argentani tornano così in Prima categoria dopo alcuni anni di purgatorio.

A dire il vero anche l’anno scorso i rossoblù avevano vinto i play off, a spese dell’Ostellatese, ma per via dei posti contingentati a seguito della riforma dei gironi per via del Covid, non erano stati ripescati. Così non sarà quest’anno. Il Codifiume aveva pescato al sorteggio il Mercury, formazione parmigiana che ha reso la vita difficile ai ferraresi. Sul sintetico di Riale, vicino a Zola Predosa, nei tempi regolamentari si è assistito a una partita equilibrata, molto combattuta, con un paio di occasioni per parte.

L’equilibrio regna sovrano anche nei supplementari, almeno fino al 120’, quando Cannino si trova sui piedi l’occasione per il gol partita: su un lungo lancio dalla trequarti Porcu prolunga di testa per l’accorrente Cannino, che si presenta davanti al portiere, la deviazione esce di pochi centimetri. Si va così ai calci di rigore: il Codifiume è infallibile, il terzo penalty calciato dei parmigiani è parato da Felletti Morelli.

È stata grande soddisfazione per l’ambiente rossoblù, anche per Daniele Buriani, che è stato protagonista della cavalcata vincente fino alla categoria superiore.

Per l’allenatore portuense è la prima esperienza da allenatore, mentre erano state cinque da giocatore: una nella squadra allievi nazionali del Milan, una a Migliarino con l’Emmetre e tre a Portomaggiore con la Portuense.

Franco Vanini