Codifiume vince e resta a quattro punti di distacco dalla capolista Copparo 2015

Sgasa Copparo 2015, vincente in casa, sebbene con qualche patema, con la pericolante Ospitalese, e il vantaggio resta di quattro punti a sole due giornate dal termine. La partita si è messa in discesa nel primo tempo, grazie ai gol di Meneghini e Fratti, ma l’Ospitalese ha avuto il merito di crederci sempre, tanto che al 91’ in mischia ha trovato il gol della bandiera, ma era troppo tardi. La partita era molto sentita, tanto che mister Pavani per scaramanzia non ha voluto nemmeno scattare delle fotografie, mancavano solo i sacchetti di sale come Liedholm. "E’ una vittoria che ci proietta alla seconda promozione consecutiva – commenta il direttore sportivo rossoblù Gianluca Marzola – Siamo vicinissimi alla meta: domenica prossima in casa affronteremo il San Nicolò e contiamo di raggiungere la promozione in Prima categoria in anticipo e davanti ai nostri tifosi. Come opzione di riserva di sarebbe la partita successiva, con la Sorgente, ma non la prendiamo in considerazione". La rivale più pericolosa, il Codifiume, ha vinto secondo pronostico con la Sorgente, ma non è stato semplice: "Quando non chiudi le partite – commenta Daniele Buriani, l’allenatore – va a finire che rischi. La Sorgente al 49’ del secondo tempo poteva pareggiare, per fortuna ha preso solo il palo. I tre punti sono meritati ma non sono serviti, ormai Copparo ha già vinto il campionato, c’è poco da fare. Possiamo però fare bene ai play off, come l’anno scorso". La classifica vede in testa Copparo 2015 con 50 punti, segue Codifiume con 46 e 45 Amici di Stefano.

f.v.