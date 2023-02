Codigorese prima in classifica con allievi e juniores: il vivaio miete successi

Se i colori granata stentano a raggiungere la prima posizione, per tornare nella Prima categoria che meriterebbero, svettano nel settore giovanile con risultati a straordinari. Così guidati da Stefano Beltrami gli allievi interprovinciali della Codigorese, che si confrontano con squadre del bolognese e ravennate, sono primi in classifica. Stessa posizione per la Juniores allenata da Massimo Marinelli, con sei punti sulla seconda, una compagine che funge anche da serbatoio, con innesti sia permanenti che occasionali, alla formazione che milita in seconda categoria guidata da Lamberto Ruffoni. Un traguardo frutto di un settore giovanile con 160 iscritti, alcuni provenienti da Lagosanto e Fiscaglia, a dimostrazione e dell’attrattività del team guidato dal responsabile del settore giovanile Simone Ballerini. Completato la staff Andrea Guerci con gli allievi 2006, quinti nel loro girone come i giovanissimi, anno 20082009 guidati da Andrea Zaninello. Dieci le compagini complessive della Codigorese, che vedono Roberto Folli seguire gli Esordienti, Denis Nordi i Pulcini 2012, Davide Paparella i nati l’anno prima mentre Luigi Telloli si occupa dei Primi calci 2014 e Roberto Casellati di quelli del 2015. Infine i preparatori dei portieri Marco Menegatti e Armando Mararini. Un grande risultato per la società che lentamente sta riaprendosi dal grave lutto che l‘ha colpita con la tragica scomparsa di Stefano "Garbe" Garbellini. Infatti il sabato prima del compleanno di "Garbe", ne avrebbe compiuti 28 il prossimo 24 aprile, stanno preparando un ricordo permanente per il difensore, anima del gruppo, e scopriranno un murales nel campo sportivo a lui dedicato.